Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yazılım Sanayicileri Derneği ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yöneticileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin, 'Dünyadaki en karlı sektörlerden olan yazılım sektörünün ülkemizdeki gelişimini hızlandırmak ve daha iyi hale getirmek adına yapabileceklerimizi istişare ettik.' ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yöneticileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Dünyadaki en karlı sektörlerden olan yazılım sektörünün ülkemizdeki gelişimini hızlandırmak ve daha iyi hale getirmek adına yapabileceklerimizi istişare ettik." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YASAD'ın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Derneğin, 1992 yılında Türk yazılım sektörünün çatı kuruluşu olma misyonuyla kurulduğunu anımsatan Bolat, "Dünyadaki en karlı sektörlerden olan yazılım sektörünün ülkemizdeki gelişimini hızlandırmak ve daha iyi hale getirmek adına yapabileceklerimizi istişare ettik. YASAD yetkililerine, sektörün büyümesi adına gösterdikleri özveri dolayısıyla teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.