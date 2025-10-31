Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-İsviçre Ticaret Hacmi 12 Milyar Dolara Ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleriyle revize ettikleri Serbest Ticaret Anlaşması'nın, başarının temel taşlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek "2025 yılının ilk 9 ayında ticaret hacmimiz 12 milyar dolara ulaştı ve şimdiden 2024 yılının toplamını yakaladı." dedi.

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası (SCCT), İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği, Swiss Business Hub Türkiye, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) işbirliğiyle düzenlenen 19. Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumu devam ediyor.

Forum kapsamında, İsviçre İhracat Risk Sigortası (SERV) ile Türk Eximbank arasında İsviçre ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmeye yönelik Mutabakat Anlaşması (MOU) imzalandı.

Bakan Ömer Bolat, forumda yaptığı konuşmada, etkinliğin, İsviçre ve Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünün kutladığı için de anlamlı olduğunu belirterek bu etkinliğin, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleriyle revize ettikleri Serbest Ticaret Anlaşması'nın başarının temel taşlarından biri olmaya devam ettiğini ifade eden Bolat, "2025 yılının ilk 9 ayında ticaret hacmimiz 12 milyar dolara ulaştı ve şimdiden 2024 yılının toplamını yakaladı." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'de faaliyet gösteren İsviçreli şirketlerin yatırım tutarının 10,6 milyar dolar olduğunu ve Türkiye'nin İsviçre'deki yatırımlarının ise yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Kafkasya, Türk dünyası ve Asya'ya açılan kapı konumunda olmasının İsviçreli yatırımcılara geniş yeni pazarlara erişim imkanı sunduğuna dikkati çeken Bolat, "İsviçreli şirketlerin mühendislik uzmanlığı ve finansal kapasitesinin, Türk müteahhitlerin uluslararası deneyimi ve kanıtlanmış başarılarıyla birleştirilmesi, hem İsviçre'de hem de üçüncü ülke pazarlarında bir başarı öyküsü olacaktır. " ifadelerini kullandı.

"İki ülke arasında muhtemel diyalog kanallarını ticaret diplomasisiyle açmaya çalışıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna, Suriye ve dünyanın diğer bölgelerinde yeniden imar ve altyapı projelerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İki ülke arasında muhtemel diyalog kanallarını ticaret diplomasisiyle açmaya çalıştıklarını kaydeden Bolat, "Bu anlamda bu da iyi bir iş birliği başarı hikayesi, Türkiye'den müteahhitlik şirketleri ve İsviçre'den bankalar ve mühendislik arasında sağlayacaktır." dedi.

Bolat, iyi işleyen üst düzey danışma toplantılarının ortak çabalar için bir başka araç olduğuna dikkati çekerek "Bu forum sırasında imzalanacak olan Türk Eximbank ve SERV arasındaki Mutabakat Zaptı da aynı amaca hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat Zaptı'nın kurumlar arasında yakın işbirliğini sağladığını, üçüncü ülkelerdeki projelere yönelik ihracatı artırma fırsatlarını araştırırken, aynı zamanda ikili ticaret ve yatırımı da güçlendirdiğini aktaran Bolat, "Türkiye, Sözleşme Hizmetleri Konusunda Üçüncü Ülkelerde İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalamaya da hazırdır." diye konuştu.

"Türk müteahhitleri 137 ülkede yaklaşık 550 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla gerçekleştirdi"

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ortaklığını derinleştirmek için alınacak inisiyatifleri sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, İsviçreli şirketleri bu fırsatları değerlendirmeye davet ettiklerini ifade etti.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi ve satın alma gücü paritesi açısından 12'nci sırada yer aldığını anımsatan Bolat, Türk müteahhitlerin büyük ölçekli ve yüksek katma değerli projelerde dünya çapında haklı bir üne sahip olduğunu kaydetti.

Bolat, Türk müteahhitlerin 137 ülkede yaklaşık 550 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imarı sürecinde yakın dönemlerde büyük projelerin olacağına vurgu yaptı.

Türkiye'den müteahhitlik firmalarının deneyim ve yüksek performansını ve İsviçre'nin bankalarının finansal yetkinliklerini sunduğunda yeni projelerin kazanılması ve tamamlanmasını mümkün olabileceğini aktaran Bolat, "Bu da büyük bir ekonomik faydayı her iki ülke için beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.