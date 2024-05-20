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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'na katılacak

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya'nın başkenti Prag'da yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısı'na katılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bolat, yarın Prag'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ile birlikte Türkiye-Çekya ETOK II. Dönem Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda, geçen yıl 5,8 milyar doları bulan ticaret hacmiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki önemli ortaklarından olan Çekya ile "ETOK II. Dönem Protokolü" imzalanacak.

Protokol kapsamında, ikili ticari ilişkiler, sanayi, maliye, gümrük, çevre, orman, tarım ve enerji gibi alanlarda iki ülke arasında ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konularında ilerleme kaydedilmesi öngörülüyor.

Bolat ve Sikela, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Çekya Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu'nun açılışında da konuşma yapacak.

Bolat'ın temasları kapsamında Türk ve Çek iş insanlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmesi, Dünya Türk İş Konseyi temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekonomi Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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