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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısına Katıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13'üncü Toplantısı'na katıldı. Bolat, toplantının, üye ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendireceğine vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13'üncü Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13'üncü Toplantısı'na katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak bir şuur ile bir araya gelen Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, siyasi, ekonomik ve ticari olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Ticaret ve enerji rotalarına yaptıkları ev sahipliği ile Orta Koridor üzerinde stratejik öneme sahip olan üye ülkeler; ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, teknoloji, savunma sanayii başta olmak üzere çok çeşitli alanlardaki iş birliğini her geçen gün güçlendiriyor. Bugün düzenlediğimiz toplantımızın iş birliğimizi daha da derinleştirme noktasında önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Ticaret Bakanı Kırgızistan Ömer Bolat Teknoloji Politika Ekonomi Enerji

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