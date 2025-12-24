Haberler

Bakan Bolat'tan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da yaşanan elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve uçuş ekibine yüce Allah'tan rahmet, kardeş ülke Libya'nın değerli halkına ve merhumların yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
