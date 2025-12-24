Bakan Bolat'tan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da yaşanan elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve uçuş ekibine yüce Allah'tan rahmet, kardeş ülke Libya'nın değerli halkına ve merhumların yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."
