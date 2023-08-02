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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TABA-AmCham Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bolat, Türk-Amerikan ticaret ve ekonomi bağlarının güçlendirilmesine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri dinlediklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bolat, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk-Amerikan ticaret ve ekonomi bağlarının daha da güçlendirilmesine ilişkin dernek üyelerinin görüş ve değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Derneğin, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmaların Türkiye ve ABD arasında yeni yatırım fırsatları oluşturmada, Türk ve Amerikan firmalarının rekabet gücünü artırmadaki rolünü destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de işbirliğimizi sürdürmeye yönelik istişarelerimize devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Ömer Bolat Türkiye Ekonomi Haberler

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