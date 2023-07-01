Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile görüşerek, iki ülkenin ticaret, yatırım ve turizm alanındaki ilişkileri güçlendirmek için güçlü bir diyalog içinde olunması kararlılıklarını vurguladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile görüştüğünü, iki ülkenin ticaret, yatırım ve turizm alanındaki ilişkileri güçlendirmek için güçlü bir diyalog içinde olunması kararlılıklarını vurguladıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı vesilesi ile tebriklerini ileten Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için güçlü bir diyalog içinde olunması yönündeki kararlılığımızı vurguladık."