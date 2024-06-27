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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Büyükelçisi ile görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile görüşerek, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularında çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilecek yönlerine dair istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında Türk firmalarının Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin artırılması ve turizm alanındaki işbirliğimizi geliştirme konularının üzerinde durduk."

Kaynak: AA / Ekonomi

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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