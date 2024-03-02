Ticaret Bakanı: Şubat sonu cari açık 30 milyar doların biraz üzerine gerileyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubat sonu cari açığı 13 Nisan'da açıklanacak. 13 Nisan'da da inşallah, 30 milyar doların biraz üzerine cari açığımız gerilemiş olacak. Bunun anlamı şu; dövize ihtiyaç noktasında bir baskı ortadan kalkacak. Döviz kuruna olan baskı da azalacak." dedi.

Bolat, Adıyaman'da bir otelde düzenlenen şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda, depremden etkilenen Adıyaman'daki esnafa Halkbank üzerinden 1 yıl içinde 937 milyon lira, deprem illerinde ise toplam 6,7 milyar lira kredi kullandırıldığını söyledi. Bolat, Türk Eximbank tarafından da Adıyamanlı ihracatçılara kredi vermeye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin 2023'ü yüzde 4,5'lik reel büyüme ile kapattığını anımsatan Bolat, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde ilk defa 1 trilyon dolarlık barajı geçerek, 1 trilyon 119 milyar dolar milli gelire ulaştık. Kişi başına milli gelirde de yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamı olan 13 bin 110 dolara ulaştık." dedi.

Bolat, Türkiye'nin büyüme performansı ile Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri içinde ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise 4. sırada olduğuna dikkati çekti. Deprem nedeniyle 6 milyar dolarlık net bir ihracat kaybı olduğuna da işaret eden Bolat, "Bu olmasaydı geçen yılı 262 milyar dolar ihracatla kapatabilecektik." diye konuştu.

Hükumet olarak dış ticaretteki başarılı tabloyu devam ettirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bolat, ihracat ve ithalatın etkin, hızlı ve kanunlara uygun şekilde yapılmasını sağlama noktasında 7 gün 24 saat çalıştıklarının altını çizdi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret rakamları hakkında da bilgi veren Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının şubat sonu itibarıyla 93 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, "Bu seviyeye mayıs ayındaki 122 milyar dolardan geldik. 9 ayda dış ticaret açığımızı yaklaşık 29 milyar dolar azalttık. İhracatın ithalatı karşılama oranı 67,5'ten yüzde 73,6'ya yükseldi." dedi.

Geçen yılın mayıs ayında 60,2 milyar dolar seviyesinde olan cari açığın, aralık sonunda 45,2 milyar dolara gerilediğini hatırlatan Bolat, "13 Mart'ta cari açığı Merkez Bankası açıklayacak. Allah'ın izniyle 40 milyar doların altına geleceğiz. Ocak cari işlemler tablosu açıklandığında, 38-39 milyar dolarları görebileceğiz. Şubat sonu cari açığı da 13 Nisan'da açıklanacak. 13 Nisan'da da inşallah, 30 milyar doların biraz üzerine cari açığımız gerilemiş olacak. Bunun anlamı şu; dövize ihtiyaç noktasında bir baskı ortadan kalkacak. Döviz kuruna olan baskı da azalacak." diye konuştu.

"İngiltere ile müjdeli bir gelişmeyi duyuracağız"

Bolat, yaklaşık 10 gün sonra Almanya ve İngiltere'de önemli temaslar yapacaklarının bilgisini vererek, "İngiltere ile müjdeli bir gelişmenin de kamuoyuna duyurusunu yapacağız." ifadesini kullandı.

Dünyanın her tarafına ihracat yaptıklarını bildiren Bolat, yılın ilk iki ayında motorlu kara taşıtlarında 5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Altın ithalatı azaldı

Bolat, makine ihracatının iyi gittiğini belirterek, "Avrupa Birliği'nde (AB) 27 ülkenin ithalatı geçen yıl yüzde 16 düştü. Buna rağmen AB'ye ihracatımızı artırmayı başardık. İthalatta da alınan tedbirlerin etkisiyle ilk iki ayda altın ithalatı yüzde 75,5 azalışla 2,2 milyar dolar seviyesinde tutuldu. Enerji ithalatımızda yüzde 20'lik bir azalışla 12,5 milyar dolar oldu. Motorlu kara taşıtları ithalatımız ise 4,7 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Türk lirası ile yapılan ithalatın sevindirici olduğunu belirten Bolat, bu kalemin yüzde 38'lik artışla 151 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin AB'ye 17,1 milyar dolarlık ihracat yaptığını, AB'den ise 17,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, AB ile Türkiye arasındaki ticaretin dengeli olduğuna vurgu yaptı.

Bolat, hizmetler sektörünün de cari işlemler açığının kapanmasına katkı veren önemli bir sektör olduğunu bildirdi. Hizmetler sektöründe bu yılki ihracat hedefinin 110 miyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, bakanlık bütçesinin yüzde 60'ını ihracatçılara verdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, göreve geldiklerinden bu yana Türk Eximbank'ın sermayesinin 3 defa artırıldığına vurgu yaparak, "Eximbank geçen yıl ihracata 42 milyar dolarlık kredi desteği ve sigorta desteği sağlamıştı. Bu yılki hedefi 50 milyar dolar." dedi.

Türk Eximbank'ın sermayesi artırıldı

Bolat, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) ihracatçılara 65 milyar lira kefalet sağladığını belirterek, geçen ayın ortasında Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği ile Türk Eximbankın sermayesinin 11,8 milyar lira artırıldığını anımsattı. Bolat, söz konusu sermaye artırımının ihracatçılar için 120 milyar liralık finansman imkanı anlamına geldiğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ise ihracatçılar için reeskont kredisini 3 milyar 50 milyon liraya yani 10 katına çıkarttığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Kurumlar vergisi ihracatçılar için 5 puan indirildi. Yeşil ekonomiye uyum paketi çerçevesinde ihracatçılarımıza yönelik 5 yıl süresince, danışmanlık hizmetleri almaları için firma başına 10 milyon liraya kadar yeşil mutabakata uyum proje desteği kararı çıktı ve uygulanmaya başlandı. İhracatımızı yüksek teknolojili düzeylere çıkarma hedefindeyiz. İnovasyon, yatırım, üretim, katma değer, marka gibi katma değeri artıran unsurların yer aldığı ihracatı başarmaya kararlıyız."

(Bitti)