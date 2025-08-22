Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'te 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Terör bitirildi. Huzur, istikrar, milli birlik, kardeşlik dönemi. Bundan sonra kaynaklar daha çok ekonomiye halkın alım gücünün artırılmasını harcanacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Bolat, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile makamında görüşen Bolat, kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılan Bolat, burada yaptığı konuşmada, bugün Siirt'te bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı olarak ülkenin her yerinde olduğu gibi Siirt'e de hizmet etmekten çok büyük onur duyduklarını dile getiren Bolat, siyasi istikrarı güçlü bir şekilde Türkiye'nin yola devam etmesini istediklerini belirtti.

Terörle mücadelenin bitirildiği ve terörsüz Türkiye hedefinin başarılarak milli birlik ve kardeşlik dayanışmasıyla bütün insani ve maddi kaynakların memleketin gelişmesine ve güçlenmesine harcanmasının temel hedefleri olduğunu anlatan Bolat, Türkiye'nin ekonomisi ve refahının güçlenmesi, ülkede huzurun daim olmasını istediklerini dile getirdi.

Bolat, şöyle konuştu:

"Bu 22 yılın özeti Türkiye Yüzyılı'nın başarılmasıdır. Eğitimden sağlığa, enerjiden savunma sanayisine, sanayiden tarıma, hizmetler sektöründen ulaştırmaya her alanda Türkiye uzun bir dönem yaşamıştı. Adeta çağ atlamıştı. Bunu dışarıdakiler çok daha iyi görüyor ve takdir ediyor. Dış ticaretten sorumlu bakan olarak dünyanın batı, doğu, kuzey, güney neresine gidersem gideyim tanınmış, saygın, güçlü lideriyle güçlü ekonomisiyle, ticaretiyle bir Türkiye saygınlığı her yerde var. Bu da bizim dış ticaret çalışmalarımızda işlerimizi kolaylaştırıyor. İçeride de herkesin temel hak ve hürriyetlerinin en geniş anlamda verildiği yasakların çok büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı, yolsuzluklarla mücadelenin başarılarak devlet kaynaklarının, ekonominin kaynaklarının halkın refahının arttırılmasına, ekonominin gelişip güçlenmesine harcandığı bir 22 yılı geride bıraktık."

Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi daha üst sıralara taşımanın mücadelesini verdiklerine işaret eden Bolat, "Bunları yaparken bir gül bahçesinde çalışmıyoruz. Mayınlı, dikenli ve 360 derece her taraftan ateş barajı altında bunlar yapılıyor. Kolay değil. Kimse başkasının, hiçbir ülke bir başka ülkenin kendisini geçmesine rıza göstermiyor. Herkes bir yarış ve rekabet içinde ama siz eğer istikrarınızı koruyup güçlenirseniz, birliğinizi korursanız, ekonominizi güçlendirirseniz o zaman diğerleri de size itibar ediyor, saygı gösteriyor. 'Biz onunla beraber yol yürüyelim.' diyorlar. Türkiye, AK Parti öncesinde bütçesinin yüzde 86'sını iç borç faiz ödemelerine harcarken artık 2002'den sonra yatırımlara, kalkınmaya, halkımıza, sosyal yardımlara, engellilere verilen desteklere, işçiye, memura, esnafa, çiftçiye, emekliye, yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik programlara uyguladı." ifadelerini kullandı.

"Huzur, istikrar, milli birlik, kardeşlik dönemi"

AK Parti'ye kadar olan süreçte 78 hükümetin kurulduğunu, AK Parti'nin Cumhur İttifakı desteğiyle 22 yıldır iktidarda olduğunu belirten Bolat, daha önce 13-14 ayda bir hükümet değiştiğini anımsattı.

Bakan Bolat, "Şu anda öyle bir şey yok. Bu neyi getirdi, öngörülebilirlik, istikrar, yatırımları yapabilmek ve bu öngörüye göre çalışmak. Eğer sizin evinizde, iş yerinizde huzur olmasa, kavga gürültü olsa yatırım yapılabilir mi, iş yapılabilir mi, mümkün değil. 8-10 sene önce il dışına öğleden sonra hareket edilemiyordu. Terör bitirildi. Huzur, istikrar, milli birlik, kardeşlik dönemi. Bundan sonra kaynaklar daha çok ekonomiye halkın alım gücünün arttırılmasını harcanacak." diye konuştu.

Terörle mücadeleye, salgın dönemine ve yaşanan depremlere değinen Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sabrettik, dayanışma gösterdik ama deprem harcamaları gelecek sene artık iyice azalıyor ve kaynaklar inşallah esnafa, KOBİ'ye, sanayiye, emekliye, çiftçiye, esnafa, işçiye, memura daha iyi imkanlarla dönecek, rahatlama olacak. Yüksek enflasyonla mücadele ettik. Bütün dünya 40 yılda görmediği enflasyonu yaşadı kovid ile beraber. Sonra, iki komşumuz kuzeyde kavgaya tutuştu. Enerji krizleri ve gıda krizleri oldu. Fiyatlar 3-4 katına çıktı petrol, doğal gaz ve bazı gıda ürünlerinde. Bunların hiçbirinde bizim suçumuz yoktu. Biz bu krizleri çok iyi yönettik. Hiçbir malın yokluğu çekilmedi. Her malın tüketiciye sunulması mümkün oldu. Fahiş fiyatlarla ve enflasyonla mücadelede çok büyük bir çalışma içindeyiz. 2022'de, 2023'te artık 70-75'leri bulan enflasyon oranını 33'e çektik geçen ay. Daha da yüzde 27 küsur gerilettik enflasyon oranını. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız. İnşallah gelecek yıl da 20'nin altını hedefleyeceğiz. İstikrar içinde büyümemizi hızlandıracağız. Milli gelirimiz dolar bazında 6 katına yükseldi. Türkiye 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip. Diğer taraftan ihracatımız mal ve hizmetlerde 7,5 kat arttı. 390 milyar dolara doğru gidiyoruz yıl sonunda mal ve hizmet ihracat toplamında. 19 milyonda aldık istihdam sayısını 32,5 milyona yükselttik. Bunlar sizlerin, halkımızın sayesinde oldu. Halkımız kadirşinas, vefakar yapılan hizmetleri gördü, takdir etti ve 17 seçim destek verdi."

Teşkilatlarıyla canla başla çalıştıklarını, ittifak ortaklarıyla güç birliği, dayanışma yaptıklarını ifade eden Bolat, "önce Türkiye" dediklerini belirtti.

"100 milyon lira esnafa dağıtılmak üzere Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliğine gönderilecek"

Bu çalışmalardan Siirt'in de nasibini aldığını, 22 yılda 55,5 milyar liralık kamu yatırımları yapıldığını, yatırım teşviklerinde bu bölgeye ve Siirt'e ayrıcalıklı bir statü verildiğini bildiren Bolat, şunları aktardı:

"Çalıştırılan işçilerin işçi işveren payını uzun bir süre devlet imkanıyla biz ödedik, istihdam artsın diye. Bunun etkilerini gördük. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yatırım teşviklerinde revizyon yaptı ve 14 yıla çıkardı bu sigorta prim desteğinin ödenmesini. Biz ihracat teşvikleri veriyoruz. Siirt'te 73 ihracatçı, 5 bin 149 esnaf var. Siirtli ihracatçılarımıza geçen yıl 33,5 milyon dolar Eximbank sübvansiyonlu ihracat reeskont kredisi verildi. Yaklaşık 3 milyon lira ihracat teşviki almış firmalar. Esnafımız Siirt'te şu ana kadar bu sene 254 milyon lira yüzde 50 faiz sübvansiyonunu esnaf kredisi aldı. Maliyeti yüzde 25, piyasanın yarısı kadar. 22 yılda 1,7 milyar lira Siirtli esnafımıza kredi verildi. 3 bin esnafımız esnaf kefalet kooperatiflerine üye. 13 esnaf odamız var Siirt'te. Buradan gelirken TESCOM ve Halkbank'la görüştüm, Siirt esnafına bir müjde vermek istiyorum. Pazartesi sabah itibariyle kanunla belirlenmiş o limitler dahilinde 100 milyon liraya kadar Siirtli esnafımız için bir kredi paketi buraya gönderilecek. Biliyorsunuz esnaf başına 1 milyon liraya kadar kredi alınabiliyor. Ticari araç değiştirmek için 2,5 milyon liraya kadar alınabiliyor. 4 yıl vadeli, 6 ayda bir geri ödemeli 8 taksitle de ödeyebiliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Pazartesi günü 100 milyon lira esnafa dağıtılmak üzere Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliğine gönderilecek."

Siirt'te yetiştirilen fıstığın değerini bulması açısında lisanslı depo kurulacağına işaret eden Bolat, kadın kooperatiflerine verilen destekleri anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 22 yıl hükümet olan başka bir iktidarın olmadığını kaydeden Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunun en önemli sebebi başarılı performans, güçlü, çalışkan lider, güçlü, çalışkan teşkilat, arı gibi karınca gibi çalışan bir hükümet ve teşkilat. Sonuçta halkımız yapılanları görüyor. Biz bunları halkımıza çok iyi anlatmalıyız. Evimizde üretim, ihracat, istihdam, çalışkanlık ve dürüstlük var. Başkalarının kazandıkları belediyelerde nasıl beceriksizlikler içinde olduğunu, nasıl şehirleri, ilçeleri geriye götürdüklerini ve nasıl kamu kaynaklarını cep doldurmakla boşalttıklarını hep birlikte görüyoruz ve ortaya çıkıyor. Yargıda da hesabını veriyorlar. Onun için bu işler şakaya gelmez. Halkımıza bu gerçekleri çok iyi göstermeliyiz, anlatmalıyız."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan'ın da birer konuşma yaptığı programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ve partililer katıldı.