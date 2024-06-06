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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek için kararlı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırım ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığı vurguladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırım ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığı vurguladıklarını bildirdi.

Bolat, Kudratov ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırım ilişkilerini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığı ortaya koyduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi hususunda somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, Özbekistan Gümrük İdaresinin modernizasyon çalışmalarını olumlu bulduğumuzu ifade ederek, bu alandaki teknik desteklerimizi artırmanın, iki ülke arasındaki ticaretin daha da kolaylaşmasını sağlayacağını düşündüğümüzün altını çizdik. Türkiye ve Özbekistan işbirliğinin, atılan bu sağlam adımlarla gelecekte daha da güçleneceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanı Özbekistan Ömer Bolat Ekonomi Güncel Haberler

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