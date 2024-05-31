Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya ile ticari ilişkileri derinleştirme konusunda kararlı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Plantasyon, Endüstriler ve Emtia Bakanı Johari Abdul Ghani ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da derinleştirme, geliştirme ve dengeli şekilde çeşitlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ifade ettiklerini bildirdi.

Bolat, Ghani ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ghani ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Türkiye-Malezya arasındaki ticari ilişkileri daha da derinleştirme, geliştirme ve dengeli şekilde çeşitlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileri taşıması açısından görüşmeyi önemli gördüklerine işaret ederek, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda işbirliğimizi güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.