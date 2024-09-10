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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanı Datuk Armizan bin Mohd Ali'yi kabul etti

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Ticaret Bakanı Bolat, Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanı Datuk Armizan bin Mohd Ali ile görüşerek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda fırsatları ele aldıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanı Datuk Armizan bin Mohd Ali'yi kabul etti. Bakan Bolat görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirebilecek fırsatların ele alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanı Datuk Armizan bin Mohd Ali ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bolat sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirebilecek fırsatların ele alındığını kaydederek, "İç ticaret, tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve rekabet alanlarında iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık. Dost ve kardeş ülke Malezya ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malezya Ekonomi Güncel

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