Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da Ürün Güvenliği Ofisi'ni açtı

STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıdaki konuşmasında açılışını yapacağı Ürün Güvenliği ve Denetimi Şubesi ile ilgili açıklama yapan Bakan Bolat, "Bu güzel ve fonksiyonel tesiste Ürün Güvenliği ve Denetimi Ofisimizi Ticaret Bakanlığı olarak açıyoruz. Bunun da önemi şu arkadaşlar; ithalat yaparken kontroller noktasında burası sorumlu olacak. Yerli üretimde ürün güvenliği noktasında kontrolünü yapacak. Serbest Bölge Kurma Projesi devam ediyor. 4. OSB'nin kurulma projesi devam ediyor. Hükümet olarak Ticaret Bakanlığı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgilendiği konularda bizim üstümüze düşen görevler ne ise yasal sınırlar içerisinde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Isparta bunları da hak ediyor" dedi.

Her ülkenin tarım ürünlerinde kendine has üretim yeterliliğine sahip olmak ve çiftçisini korumak istediğini vurgulayan Bakan Bolat, "Bunu en gelişmiş ülkeler, ABD, Japonya, Almanya bile yapabiliyor. Bizim Avrupa Birliği ile gönül birliğimiz sanayi ürünlerinde söz konusu, demir çelik ürünlerinde de serbest ticaret anlaşmamız söz konusudur. Tarımsal ürünlere gerek istemiyorlar ama bizim ürünlerimiz özellikle meyve-sebze ürünlerimiz kalitesi, tadı ve lezzetiyle batılı ve diğer ülke tüketicilerinin aradığı ürünler olduğu zaman mecbur kalıyorlar. Alım kapılarını açabiliyorlar. Bazen kuraklık veya sel felaketi, don felaketinde üretim arzında düşük rakamlar meydana gelebiliyor. O zaman da içeride ürün fiyatlarının tüketiciler için aşırı artmaması anlamında ihracatta sınırlamalar getirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu her zaman olan bir durum değil ama şunu ifade etmek istiyorum; geçen yıl tarımsal üretim iyiydi. Bu yıl 2024 tarımsal üretim çok çok iyi oldu. Üretim arzı arttı ve bu anlamda biz mayısın başından beri daha geçen yıl uyguladığımız bazı ihracat sınırlama ya da ihtar sınırlamalarında hiçbir engel bırakmadık, kaldırdık" diye konuştu.

En son birkaç gün önce dökme ve varil zeytinyağı ihracatında 100 bin ton ihraç kotasını kaldırdıklarını kaydeden Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Çünkü geçen sene zeytinin yok yılıydı. İçeride tüketim için arz sıkıntısı olmasın diye ambalaj ürünlere evet dedik, dökme varil ürünlerde sınırlama getirmiştik ama ihracat ambalajlı ürünlerde 18 litreye kadar olan ürünlerde devam etti. Bu anlamda her hal ve şartta çiftçimizin ve üreticimizin verdiğimiz desteklerle yanındayız. Aynı şekilde tüketicilerimizin çok yüksek fiyatlı gıda ürünü tüketmemesi noktasında da Tarım ve Orman Bakanlığı'mızla birlikte ortak kararlar alarak ayarlamalar yapmak durumunda kalıyoruz. Her şey insanımızın esenliği için, iyiliği için bu kararları alıyoruz. Alınan kararlar bazen çoğunluğun lehine olabiliyor ama küçük bir kesimin de aleyhine olabiliyor. Yani yüzde yüz herkesin 'ne güzel' diyebileceği bir mottoyu yakalamak mümkün değil imkansız. Ama şunu ifade etmek istiyoruz; Türkiye tarımda güçlü bir ülke, 22 yılda hükümetimiz döneminde 30 milyar dolar üretimden 70 milyar dolar üretim rakamına ulaştık ve 3 milyar dolar ihracattan da 31 milyar dolar geçen yıl, bu yıl inşallah 33 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık ve halkımızın da tüketimini sağladık. Bu çalışmalarımız iş birliği içerisinde devam edecek."

Esnafa 22 yılda 527 milyar lira, yaklaşık 18 milyar dolar çok düşük maliyetlerde yüzde 50 sübvansiyonlu şekilde finansman desteği verdiklerini aktaran Bakan Bolat, "İşte biraz önce müjdesini verdik, Isparta için ilave bir fon yarın gönderiyoruz esnaflarımız için. Diğer işçimiz için, çiftçimiz için, emeklimiz için, memurlarımız için de bütçe imkanları çerçevesinde yapılabilecek bütün imkanları sonuna kadar zorluyoruz" dedi.

Türkiye'nin üretimde de 2021'den başlayarak büyük bir sıçrama gösterdiğini anlatan Bakan Bolat, "İhracatta da büyük bir sıçrama gösterdi. 2022'den itibaren turizm başta olmak üzere hizmetler ihracatında büyük bir sıçrama gösterdi. Yanı başımızda Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Enerjide, gıdada fiyatlar uçtu. Allah'a şükür ülkemizde krize yol açmadan bunu çözme gayreti içinde olduk. Onu atlattık derken deprem felaketi yaşadık. 53 bin insanımız vefat etti. 11 şehrimiz ağır hasar aldı. Bizim 2023 bütçemiz 4,5 trilyondu. Depremin verdiği hasar 2 trilyon olarak hesaplanmıştı. Bütçenin neredeyse yüzde 45 oranında bir enkaz ve yeniden imar çalışması gerekiyordu. Bütçelerden bazı tasarruflar yaparak yüzlerce insanımızın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşmasının ardından Ürün Güvenliği ve Denetimi Şubesi açılışını gerçekleştirdi.