Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala Sınır Kapısı'nda bayramlaştı

Bakan Bolat, İpsala Sınır Kapısı'nda Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve daire amirlerince karşılandı. Bakan Bolat, gümrük personeli ile sınır kapısından geçiş yapan vatandaşların bayramını kutladı. Bolat, daha sonra bölgenin ticari yapısıyla ilgili verilen brifinge katıldı. Twitter hesabından da paylaşım yapan Bakan Bolat, "Bu çok önemli görevi yerine getirmekte olan kıymetli gümrük personelimize özverileri ve çalışkanlıklarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.