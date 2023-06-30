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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala Sınır Kapısı'nda bayramlaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala Sınır Kapısı'nda bayramlaştı

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala Sınır Kapısı'nda gümrük personeli ve geçiş yapan vatandaşlar ile bayramlaştı. Bolat, gümrük personeline teşekkür etti.

-TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda gümrük personeli ve geçiş yapan vatandaşlar ile bayramlaştı.

Bakan Bolat, İpsala Sınır Kapısı'nda Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve daire amirlerince karşılandı. Bakan Bolat, gümrük personeli ile sınır kapısından geçiş yapan vatandaşların bayramını kutladı. Bolat, daha sonra bölgenin ticari yapısıyla ilgili verilen brifinge katıldı. Twitter hesabından da paylaşım yapan Bakan Bolat, "Bu çok önemli görevi yerine getirmekte olan kıymetli gümrük personelimize özverileri ve çalışkanlıklarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Edirne İpsala Ekonomi Haberler

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