Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatımız 254 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fashion Connection fuarında yaptığı konuşmada Türkiye'nin ihracatının 254 milyar dolara çıktığını ve bu yıl 120 milyar dolar ihracat hedeflendiğini belirtti.

"İstanbul Fashion Connection" hazır giyim ve moda fuarına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "20 yılda milli gelirimiz üç buçuk katı arttı. 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıktı. İhracatımız 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıktı, mal ihracatı olarak. Hizmet ihracatımız 14 buçuk milyar dolardan 90 milyar dolara çıktı. Bu yıl inşallah 120 milyar doları sağlayacağız. Yani toplamda mal ve hizmet ihracatı olarak ülkemize yaklaşık 380 milyar dolar döviz kazandırmış olacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde "İstanbul Fashion Connection" hazır giyim ve moda fuarına katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de fuarın açılış töreninde Bakan Bolat'a eşlik etti. Bir moda firmasının defilesiyle başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açılış konuşması gerçekleştirdi.

"BİZİM İHRACATÇILARIMIZ DURMUYOR"

Bakan Bolat, "1987'de Almanya'da okurken yüksek lisans yapıyordum, radyodan Türkiye'den haberler dinlemeye çalışıyordum kısa dalgada. O günkü haber şuydu, 'Türkiye bugün aylık 1 milyar dolar ihracatı başardı' diye büyük bir sevinç gösterisi vardı. Artık Allah'a şükür 1 milyar doları aştığımız çok günler oluyor. Bazen altında bazen üzerinde ve ayda da 20 milyar dolar ve üzerinde bir ihracatı başarıyoruz. Geçen yıl ulaştığımız rakam 254 milyar dolar. Bu yıl şu an itibariyle, son on 12 ay itibariyle baktığımızda aşağı yukarı aynı seviyelerdeyiz. Yüzde 2 civarında bir artış var. Son 12 ay itibariyle. Bunun sebebi küresel piyasalarda batı ülkelerinde ciddi bir durgunluk var, ticarette de çok ciddi bir yavaşlama var ama bizim ihracatçılarımız durmuyor. İnşallah geçen yılki seviyenin üzerine çıkacaklar" dedi.

"120 MİLYAR DOLARI SAĞLAYACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği yirmi yıldan bu yana üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı arttırma konusundaki çabalarına da biz bakanlar olarak azami gayretle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bütün bakanlıklar tam bir uyum içinde koordineli bir şekilde ülkemizin üretiminin artması, istihdamının artması için büyük bir çaba içindeyiz. Şöyle bir hatırlayalım. 20 yılda milli gelirimiz üç buçuk katı arttı. 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıktı. İhracatımız 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıktı, mal ihracatı olarak. Hizmet ihracatımız 14 buçuk milyar dolardan 90 milyar dolara çıktı. Bu yıl inşallah 120 milyar doları sağlayacağız. Yani toplamda mal ve hizmet ihracatı olarak ülkemize yaklaşık 380 milyar dolar döviz kazandırmış olacağız.

"BU FUAR BÜYÜK BİR VESİLE OLACAKTIR"

Bolat, "Türk malı, Türk konfeksiyonu, Türk halısı, Türk Ev Tekstili, Türk perdesi, Türk havlusu, Türk pamuk ipliği, kumaşı kavramlarını dünyaya nakşettiniz, mal ettiniz. Bu vesileyle inşallah istihdamda da çok önemli bir rolü olan bu sektörü her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'nın moda merkezinin İstanbul olması ve tekstil konfeksiyonunda bu fuarla beraber inşallah Türkiye'nin dünyaya Türk konfeksiyonunu Türk tekstilini, Türk halısını, ev tekstilini daha iyi tanıtması için büyük bir vesile, fırsat olacaktır.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından fuarda yer alan stantları gezerek, firma yetkilileriyle sohbet etti. Bakan daha sonra alandan ayrıldı.

FUAR 9-11 AĞUSTOS ARASINDA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Dijital dönüşüm, akıllı giyim, teknik tekstiller ve sürdürülebilirlik konularında, tasarımlar, seminerler, atölyeler ve defilelerin yer aldığı ve toplam 35.000 metrekarelik alanda firmaların ürünlerini sergilediği fuarın, 9-11 Ağustos arasında ziyarete açık olacağı öğrenildi.