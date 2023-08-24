Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'daki G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda refahın herkesi kapsayacak ortak çabayla yükseltilebileceğini vurguladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'daki G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda, refahın ancak herkesi kapsayacak ortak çabayla yükseltilebileceğini bildirdi. Bolat, ticaret ve yatırımların korumacı uygulamalar, salgın ve jeopolitik gerginliklerin tehdidi altında olduğunu belirterek, gelişmekte olan ülkelerin daha fazla etkilendiğini ve refahın ancak herkesi kapsayacak ortak çabayla yükseltilebileceği mesajını verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'daki G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda, refahın ancak herkesi kapsayacak ortak çabayla yükseltilebileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bolat, Hindistan'ın Jaipur kentinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bolat, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla yapılan G20 toplantılarının, ticaret, büyüme ve refah ilişkisinin ele alındığı ilk gününde, katılımcı diğer bakanlarla gerçekleştirilen oturumda konuştu.

Ticaret ve yatırımların, uzun zamandır tek taraflı korumacı uygulamalar, salgın ve jeopolitik gerginliklerin tehdidi altında olduğunu belirten Bolat, bunun doğal sonucu olarak da gıda, enerji ve makro ekonomik alanda krizler ve dengesizliklerle mücadele etmek durumunda kalındığını bildirdi. Bolat, bu durumun gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilediğini ve refahın ancak herkesi kapsayacak ortak çabayla yükseltilebileceği mesajını verdi.

Bakan Bolat, Karadeniz Tahıl Koridoru girişimiyle gıda güvenliğinin zor şartlarda da olsa sağlanmış olmasının önem taşıdığını kaydetti.

Uzun süredir dünya ticaretiyle ilgili tartışmaların odak noktası haline gelen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Bolat, Türkiye'nin kurallara bağlı bir ticaret sisteminin daima destekçisi olduğunu vurguladı. Bolat, DTÖ hukuk sisteminin en önemli bileşenlerinden "Temyiz Organı"nın bir an evvel işlevselliğini yeniden kazanması gerektiğine işaret ederek, bu konunun Türkiye için öncelikli olduğunu anlattı. Bakan Bolat, 2024 yılında yapılacak Bakanlar Konferansı'nda güçlendirilmiş, adil ve kurallara dayalı bir ticaret sistemine ilişkin karar alınması beklentisini de dile getirdi.

"Kolektif politika" vurgusu

Açıklamaya göre, toplantının tematik ikinci oturumunda, ticaret ve küresel değer zincirleri ilişkisi ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dünya ticaretine entegrasyonu konuları ele alındı.

Bolat, kriz ortamlarında küresel değer zincirlerinin dayanıklılığının sağlanması için ülke bazından ziyade kolektif politika uygulamalarına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, küresel değer zincirlerinde gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin daha fazla yer alması gerektiğini, adil refah paylaşımının ancak bu şekilde elde edilebileceğini belirtti.

Gerekli politikaların şekillendirilmesinde önemli bir platform olan G20'nin rolüne işaret eden Bolat, hayata geçirilmesi planlanan politikaların mutlaka kamu-özel sektör işbirliğini de kapsaması gerektiğini bildirdi.

Bolat, uluslararası ticaret gündeminin merkezinde yer alan yeşil dönüşümün, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için fazladan maliyet teşkil ettiğini, bu işletmeler için bilgiye ve teknolojiye erişimin bu nedenle ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Bolat'ın ikili görüşmeleri

Öte yandan, Bakan Bolat, G20 temasları kapsamında bazı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile bir araya geldiğini bildirerek, "Görüşmemizde ikili yatırım, ticaret, müteahhitlik hizmetleri, lojistik ve serbest bölgelerde iş birliği konularında atılabilecek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde özel sektörümüzü de bir araya getirecek etkinlikler gerçekleştirme kararı aldık. Umman ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Olivier Becht ile de Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret ve yatırım konularını ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, "2024 yılı başında JETCO toplantısını ülkemizde yapmak üzerinde uzlaştık. Görüşmede ülkemiz ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecini de değerlendirerek, iş çevrelerimiz arasındaki diyaloğu güçlendirecek ve karşılıklı yatırımları artıracak adımlar için yakın çalışmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bolat, DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala ile de bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası ticarete ilişkin kuralları koyan ve bu kurallara ilişkin anlaşmazlıkları çözümleyen tek uluslararası ekonomik örgüt olan DTÖ'nün işleyişine ilişkin gündemdeki konuları ele aldık. DTÖ üyesi bir ülke olarak, çok taraflı ticaret sisteminin adil ve sorunsuz işlemesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurguladık."