Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da düzenlenecek olan G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda ticaret, ekonomik büyüme, küresel değer zincirlerinin krizlere dayanıklılığı gibi konular ele alınacak.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 24-25 Ağustos'ta Hindistan'da düzenlenecek 'G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Bolat, Hindistan'ın Jaipur kentinde düzenlenecek 'G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bu yıl toplantıda; ticaret, ekonomik büyüme ve refah, küresel değer zincirlerinin krizlere dayanıklılığının güçlendirilmesi, mikro-KOBİ'lerin küresel ticarete daha fazla entegrasyonu, küresel ticarette kullanılan belgelerin dijitalleştirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu gibi temel çalışma konuları ele alınacak.

İki gün sürecek Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısında, dünya ticaretinde mevcut zorluklar dikkate alınıp ileriki dönemde küresel ölçekte yapılması gerekenler, dünya ticaretinde söz sahibi ülke bakanları tarafından tartışılıp temel prensipler ve yaklaşımlar değerlendirilecek. Bu anlayışla kabul edilen Bakanlar Bildirisi, ticaret ve yatırım politikaları alanında küresel girişimler ve çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesi yönünde yol gösterici nitelik taşıyor.

Bakan Bolat, bu kapsamda ayrıca ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Fransa Dış Ticaret, Ekonomik Cazibe ve Yurtdışındaki Fransız Vatandaşlarından Sorumlu Bakan Olivier Becht, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ve DTÖ Genel Direktörü Ngozi Iweala ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde çok taraflı konulara ek olarak ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.