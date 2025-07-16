Ticaret Bakanı Ömer Bolat Gürcistan'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Gürcistan'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'da yerleşik iş insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, "Bugünkü ziyaretimiz çerçevesinde Gürcistan'da yerleşik iş insanlarımızla bir araya gelerek kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin gücünü ve küresel ölçekte artan itibarını dünyanın pek çok noktasında başarıyla yansıtan yatırımcılarımız, Gürcistan'da da bulundukları ülke ekonomisinin büyümesine yaklaşık 8 bin kişilik istihdam ve 1,5 milyar dolar düzeyine ulaşan yatırımlarıyla önemli katkılar sunmaktadır. Toplantımızda, iş insanlarımızın önceliklerini, mevcut yatırımlarını ve yeni dönem projelerini enine boyuna değerlendirme imkanı bulduk. Gürcistan ekonomisinin geleceğine olan inançlarını dile getiren firmalarımız, bundan sonra da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam edecek; Türkiye'nin küresel vizyonuna ve ekonomik derinliğine katkıda bulunmayı sürdürecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonla, dünya genelindeki yatırımcılarımızla omuz omuza çalışarak Türkiye'yi küresel ticarette söz sahibi, güçlü ve öncü bir ülke konumuna taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.