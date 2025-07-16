Ticaret Bakanı Ömer Bolat Gürcistan'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Gürcistan'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan’da yerleşik iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Gürcistan ekonomisine yaptığı yatırımları ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Gürcistan'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'da yerleşik iş insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, "Bugünkü ziyaretimiz çerçevesinde Gürcistan'da yerleşik iş insanlarımızla bir araya gelerek kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin gücünü ve küresel ölçekte artan itibarını dünyanın pek çok noktasında başarıyla yansıtan yatırımcılarımız, Gürcistan'da da bulundukları ülke ekonomisinin büyümesine yaklaşık 8 bin kişilik istihdam ve 1,5 milyar dolar düzeyine ulaşan yatırımlarıyla önemli katkılar sunmaktadır. Toplantımızda, iş insanlarımızın önceliklerini, mevcut yatırımlarını ve yeni dönem projelerini enine boyuna değerlendirme imkanı bulduk. Gürcistan ekonomisinin geleceğine olan inançlarını dile getiren firmalarımız, bundan sonra da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam edecek; Türkiye'nin küresel vizyonuna ve ekonomik derinliğine katkıda bulunmayı sürdürecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonla, dünya genelindeki yatırımcılarımızla omuz omuza çalışarak Türkiye'yi küresel ticarette söz sahibi, güçlü ve öncü bir ülke konumuna taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi

Bakan Tunç'la görüşen DEM heyetinden Demirtaş sorusuna çarpıcı yanıt
'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı

'Falaaddin'e operasyon! Şirket sahibi hakkında gözaltı kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor

Marmara'da yürek yakan manzara! Mücadele sürerken ilk görüntüler geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.