Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BMD temsilcileriyle toplantı yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) temsilcileriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin, "Perakende sektörüne yönelik etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etmeye yönelik atılacak adımlara istinaden BMD temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledik." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bolat, BMD temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Perakende sektörüne yönelik etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etmeye yönelik atılacak adımlara istinaden BMD temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledik. Bu sayede, işletmelerimizin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz."