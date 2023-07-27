Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirten Bolat, görüşmede ticaret, yatırım ve lojistik konularının ele alındığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, yatırım, ticaret ve müteahhitlik alanlarındaki ilişkilerin iyi düzeyde ve stratejik ittifak seviyesinde olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Heyetlerarası görüşmemizde, karşılıklı ticaretin yeni Tercihli Ticaret Anlaşma'mız ile daha fazla artması, SOCAR'ın Türkiye'deki yeni yatırım planları, Nahçıvan üzerinden ticaretin gelişmesi, TANAP'ın kapasitesinin artırılması, Bakü Limanı'nın genişletilerek Türkiye'ye uzanan lojistik koridorunun geliştirilmesi gibi konu başlıkları ele alındı."