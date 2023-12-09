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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'li mevkidaşına ihracatçı sektörlerin beklentilerini iletti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'li mevkidaşına, ihracatçı sektörlerin beklentilerini ileterek ABD pazarına girişte çelik, alüminyum, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisini tebrik eden ABD'li mevkidaşına, ihracatçı sektörlerin beklentilerini ileterek ABD pazarına girişte çelik, alüminyum, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Bolat'ı telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik eden ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Türkiye-ABD ticaret ilişkilerini geliştirmek için yakın işbirliği kurmak istediğini, bu kapsamda ön plana çıkan tüm hususları birlikte görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bolat da tebrik telefonu için teşekkür ederek işbirliğinin geliştirilmesi için bazı temel hususların altını çizdi. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hedefinin yakalanması için çaba gösterildiğini ancak bu noktada ihracatçı sektörlerin beklentileri bulunduğunu aktaran Bolat, bunlar arasında ABD pazarına girişte çelik, alüminyum, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, dijital ekonomi ve yeşil ekonomi başlıklarında ABD ile birlikte çalışmanın mümkün olduğunu, böylece küresel ölçekte gelişen yeni standartlara ve düzenlemelere beraber katkı verilebileceğini ifade etti.

İki bakan, görüşmenin birlikte ele alınabilecek birçok konu başlığı olduğunu gösterdiğini vurguladı ve ileri bir tarihte bir araya gelmeyi umut ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Ömer Bolat Ekonomi Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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