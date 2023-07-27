Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i Kabul Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması, Türk çelik ürünlerine uygulanan ekstra gümrük vergisi, vize sorunları ve diğer konular ele alındı.