Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i Kabul Etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması, Türk çelik ürünlerine uygulanan ekstra gümrük vergisi, vize sorunları ve diğer konular ele alındı.
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı açılamada, "Türkiye ve ABD arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artırmaya yönelik atılabilecek ortak adımlar, ABD'nin Türk çelik ürünleri ihracatına uyguladığı ekstra gümrük vergisi, vize sorunları ve gündemimizdeki diğer konuları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Ekonomi