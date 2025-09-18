Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "15 Eylül itibariyle Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "15 Eylül itibariyle Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi