Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "15 Eylül itibariyle Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş...

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "15 Eylül itibariyle Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "15 Eylül itibariyle Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
