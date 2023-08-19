Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 12 ülkenin 14 muhatap bakanıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, 12 ülkenin 14 muhatap bakanıyla görüştü. Görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi, ticaretin artırılması için adımlar ele alındı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, 12 ülkenin 14 muhatap bakanıyla görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, Ticaret Bakanlığı olarak 12 ülkenin 14 muhatap bakanıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bizzat katıldığı görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi, ticaretin artırılması noktasında atılacak adımlar ele alındı. Söz konusu görüşmelerle ilgili değerlendirme yapan Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın koyduğu ' Türkiye Yüzyılı' hedefi için dünya ticaretine yön veren ülkelerle, komşu ve bölge ülkeleriyle, uzak ülkelerle, ticaret anlaşmalarımızı geliştirmek, yeni anlaşmalarla sonuçlandırmak için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık. Yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda ticaret diplomasisi çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret diplomasisi faaliyetlerinin süreceği ve ileriki 60 günlük süreçte de birçok ülkeyle yoğun temaslarda bulunulacağı belirtildi.