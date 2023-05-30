Ticaret Bakanı Muş: Mayıs ayında ihracattaki artış seyrinin devam ettiğini görüyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayında ihracattaki artış seyrinin devam ettiğini belirterek, "İki gün sonra rakamlar tamamen netleşecektir ama ilk veriler bize yüzde 10'un üzerinde artış ve en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını göstermektedir." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayında ihracattaki artış seyrinin devam ettiğini belirterek, "İki gün sonra rakamlar tamamen netleşecektir ama ilk veriler bize yüzde 10'un üzerinde artış ve en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını göstermektedir." dedi.

Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında birlik merkezinde düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuşma yaptı.

Bugüne kadar tüm iş dünyasıyla bir çarkın dişlileri gibi uyum içinde çalıştıklarına işaret eden Muş, bundan sonra da iş insanlarının azmi ve heyecanının kendileri için en büyük güç ve motivasyon kaynağı olacağını söyledi. Muş, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının önünü açacak, güç birliği ve istişare içinde ekonomide büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Muş, bu yılın ilk yarısı biterken, küresel ekonomiye ilişkin beklentilerin giderek kötüleştiğine şahit olduklarına dikkati çekerek, birçok ülkedeki parasal sıkılaştırma politikalarına rağmen enflasyonun yüksek seyretmesi, bankacılık sektöründeki çalkantılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri artırdığını anlattı.

Küresel ekonomide yaşanan istikrarsızlıklara ve bozulmalara rağmen Türkiye'ye ilişkin verilerin, ekonominin temellerinin sağlam olduğuna işaret ettiğini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi son yıllardaki ivmesini devam ettirmektedir. Ülkemiz, 2022 yılında yakaladığı yaklaşık yüzde 5,6 büyümeyle, G20 ülkeleri arasında en yüksek 3. büyüme oranını yakalamıştır. İhracatçı firma sayımız 110 binin üzerine çıkarken, ihracatımız ilk kez 250 milyar dolar sınırını geçmiştir. Küresel ekonomideki yavaşlamaya ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketine rağmen ekonomimiz 2023 yılında da güçlü performansına devam etmektedir. İstihdamdan tüketici endeksine kadar deprem sonrası ortaya koyduğumuz seferberlikle ekonomimizin güçlü büyüme politikasına katkılar verilmektedir. Mayıs ayında ihracatımızdaki artış seyrinin devam ettiğini buradan belirtmek isterim. İki gün sonra rakamlar tamamen netleşecektir ama ilk veriler bize yüzde 10'un üzerinde artış ve en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını göstermektedir."

Muş, Bakanlık olarak iş insanları için yeni strateji ve destekler ortaya koyduklarını ve ihracatın her aşamasında yanlarında olmaya devam ettiklerini bildirirken, ihracata yönelik destekleri daha yalın ve esnek hale getirdiklerini ve e-ihracat gibi yeni desteklerle sürdürülebilir ihracat artışı için önemli adımlar attıklarını anlattı.

İGE AŞ 35,4 milyar liralık krediye kefalet sağladı

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için faaliyete geçirilen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE AŞ) bugüne kadar 35,4 milyar liralık krediye kefalet sağladığına işaret eden Muş, "İGE AŞ, kararlı şekilde yoluna devam etmektedir. Türk Eximbank ve İGE AŞ ile hayata geçirdiğimiz prefinansman modeli ile firmalar ihracat desteklerinden yararlanmak için zamandan kaynaklı finansman yükünden kurtulmuştur." diye konuştu.

Muş, Türkiye'nin ilk milli sermayeli özel bankası unvanını taşıyan Türk Ticaret Bankasının yüzde 98,5 hissesinin İGE AŞ tarafından satın alındığını aktarırken, bu bankanın 1913 yılında Adapazarı'nda girişimci ve tüccarlar tarafından kurulduğunu söyledi. Türk Ticaret Bankasının yeniden ayağa kalkacağını belirten Muş, "Banka tekrar faaliyete geçirilecek, bu mili markamız yeniden ihya edilecek ve iş dünyası temsilcilerine hizmet vermeye başlayacak." ifadesini kullandı.

İhracatın yakın pazarlarda elde ettiği başarıyı genişletmek için Uzak Ülkeler Stratejisi'ni hazırladıklarını, ihracatın menzilini önce dünya ortalamasına, daha sonra da dünya ortalamasının üzerine çıkarmak istediklerini anlatan Muş, hizmet ihracatının da geçen yıl yüzde 50 büyüdüğünü söyledi. Son 10 yılda hizmet ihracatçılarına sağlanan 3,1 milyar dolarlık desteğin 1,1 milyar liralık kısmının 2022'de verildiğini belirten Muş, "Yeni destek paketleriyle hizmet ihracatımız 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Dolayısıyla 250 milyar dolar mal ihracatı, 100 milyar dolar da hizmet olunca 350 milyar doların üzerine çıkmış oluyor." dedi.

Muş, 19 bölgede 2 bin firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgeleri de hızla yaygınlaştırdıklarını bildirirken, Samsun ve Ordu'da iki yeni serbest bölgeyi ülkeye kazandırdıklarını söyledi.

İş dünyasına tüm dünyada avantaj sağlamak için ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürdüklerini de aktaran Muş, şunları kaydetti:

"İş insanlarımızın hangi ülkede sorunu varsa bunu çözmek için girişimlerde bulunduk. Mesela, Birleşik Arap Emirlikleri ile mart ayında imzaladığımız Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'yla ihracatçılarımızın önünü Orta Doğu pazarında daha da açmış bulunuyoruz. Milletimizden aldığımız güçlü destek ve güven, siz değerli iş insanlarının gayreti ve ülkemizin yüksek ekonomik potansiyeli neticesinde önümüzdeki 5 yılın ülkemiz için üretim, yatırım, istihdam ve ihracat açısından önemli başarılara imza atılacak bir dönem olacağına inancım tamdır."