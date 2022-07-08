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Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi

AA - Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli ticaret ortaklarından biri olan Almanya'nın önde gelen firmalarıyla Bakanlığımızda bir araya geldik. Almanya ile ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Mehmet Muş Almanya Türkiye Muş Ekonomi Haberler

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