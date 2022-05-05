Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu.
AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı."
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi