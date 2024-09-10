Üye Girişi
Haberler

Ticaret Bakanı: İhracattaki Artış ve İthalattaki Azalış Ekonomik Büyümeyi Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirerek, ekonomik büyümenin yarısının net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını belirtti. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın sürmesi beklenirken, işgücü göstergelerindeki olumlu gelişmelerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat önceliklerini yansıttığı ifade edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirerek, "2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, işgücü göstergelerindeki bu olumlu gelişmeler yatırım, üretim, istihdam, ihracat önceliklerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz programın somut çıktılarını yansıtmaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün bir taraftan dengeli bir büyüme yapısı sağlarken diğer taraftan istihdama katkı sunduğunu kaydeden Bolat, uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarını somut olarak görmeye devam edildiğini bildirdi. Bakan Bolat değerlendirmesinde, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Mal ve hizmet ihracatının ikinci çeyrek büyümesine etkisi yüzde 2,5

İstihdam edilen kişi sayısının bu yılın temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişiye yükseldiğini, istihdam oranının ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 olduğunu hatırlatan Bolat, "15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 olmuştur. 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi korumak amacıyla ithalattaki haksız fiyat uygulamalarına yönelik önlemlerimizi kararlılıkla alıyoruz. İhracatımızı artırmaya yönelik verdiğimiz destekler de meyvelerini zayıf küresel ekonomik görünüme rağmen vermektedir. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, işgücü göstergelerindeki bu olumlu gelişmeler yatırım, üretim, istihdam, ihracat önceliklerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz programın somut çıktılarını yansıtmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracat Ekonomi Güncel

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRT Spor yayın akışı 10 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BESYO SONUÇLARI! BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne? Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor?
title