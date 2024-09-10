Ticaret Bakanı: İhracattaki Artış ve İthalattaki Azalış Ekonomik Büyümeyi Etkiledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirerek, "2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, işgücü göstergelerindeki bu olumlu gelişmeler yatırım, üretim, istihdam, ihracat önceliklerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz programın somut çıktılarını yansıtmaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün bir taraftan dengeli bir büyüme yapısı sağlarken diğer taraftan istihdama katkı sunduğunu kaydeden Bolat, uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarını somut olarak görmeye devam edildiğini bildirdi. Bakan Bolat değerlendirmesinde, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Mal ve hizmet ihracatının ikinci çeyrek büyümesine etkisi yüzde 2,5

İstihdam edilen kişi sayısının bu yılın temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişiye yükseldiğini, istihdam oranının ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 olduğunu hatırlatan Bolat, "15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 olmuştur. 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi korumak amacıyla ithalattaki haksız fiyat uygulamalarına yönelik önlemlerimizi kararlılıkla alıyoruz. İhracatımızı artırmaya yönelik verdiğimiz destekler de meyvelerini zayıf küresel ekonomik görünüme rağmen vermektedir. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, işgücü göstergelerindeki bu olumlu gelişmeler yatırım, üretim, istihdam, ihracat önceliklerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz programın somut çıktılarını yansıtmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA