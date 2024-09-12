Ticaret Bakanı: Cari İşlemler Açığı 20 Milyar Doların Altına Geriledi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Temmuz ayında 12 aylık cari işlemler açığı, 2022 yılı Nisan ayından itibaren ilk defa 20 milyar doların altına geriledi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı Temmuz ayında cari işlemler hesabında 566 milyon dolar ile fazla verilmiştir. Böylelikle bir önceki yılın aynı ayına göre, cari işlemler hesabından 5,9 milyar dolarlık iyileşme kaydedilmiştir. Böylelikle 2 ay art arda fazla verilmiş olup ağustos ayında da fazla verilmeye güçlü bir şekilde devam edilecektir. Cari işlemler açığı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,8 oranında azalışla 16 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 37,9 milyar dolar azalarak, 2024 Temmuz ayı itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2022 Nisan ayından bu yana ilk defa 20 milyar dolar seviyesinin altına gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

'İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI 8,4 PUAN ARTTI'

Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 39,8 milyar dolara gerilediğini işaret eden Bakan Bolat, "Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 66,5 oranında düşmüştür. 2024 Temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 3,4'lük artış ile 261,5 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 8'lik azalışla 343,9 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 32 oranında azalarak 82,4 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,4 puan artarak yüzde 76 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri temmuz ayında yıllıklandırılmış bazda 106,8 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 52,4 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir" dedi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞINDA YÜZDE 43,4 GERİLEME GÖRÜLDÜ'

Ağustos ayında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracatın yüzde 2,4 oranında artış, ithalatın ise yüzde 10,8 oranında azalış kaydettiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Böylece dış ticaret açığında yüzde 43,4 oranında güçlü bir gerileme görülmüştür. Bu kapsamda ağustos ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 16 milyar doların altına gerilemesi öngörülmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Nitekim 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari işlemler açığında yüzde 52 oranında düşüş gözlenirken, yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin, cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.