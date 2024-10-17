Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin Otomotiv Sektöründeki Başarılarını Açıkladı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Elektrikli yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının ocak-eylülünde 5 bin 604 satış gerçekleştirirken, 2024'ün ocak-eylül döneminde 17 bin 49 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar daha yukarılara çıkacak" dedi.

Bakan Ömer Bolat, Ankara'da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nu (MASFED) ziyaret etti. Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin otomotiv sektöründe üretim yolculuğuna 1971'de başladığını ve aradan geçen 52 yıl sonunda dünyada sayılı güçlü oyunculardan biri haline geldiğini söyledi. Bolat, "Bugün Türk otomotiv sektörü üretim bazında Avrupa'da 4'üncü sıradadır ve dünyada da 13'üncü sıradadır. 2002 yılında Türkiye'de 168 bin 732 otomotiv satışı vardı. Geçen yıl bu rakam tarihi rekor seviyeye yükseldi, 1 milyon 284 bin araç satışı yapıldı. Otomotiv pazarı tam 8 katı büyümüş oldu. Bunların içinde otomobile baktığımızda 2002'de yılda yaklaşık 95 bin otomobil satılırken, geçen yıl yılda 967 bin 341 otomotiv satıldı. Burada da 10 katı kadar bir pazar büyümesi söz konusu. Hafif ticari araca baktığımızda 2002'de 63 bin 822 ticari araç satılırken 2023 yılında 265 bin 294 hafif ticari araç satılmış, bu da 4 katı bir artışa tekabül ediyor. Ağır ticari vasıtalarda ise 2002'de yaklaşık 10 bin satış olurken geçen yıl 51 bin 317 ağır ticari vasıta satılmış. Bu da yaklaşık 5 katı bir artışa tekabül ediyor" dedi.

'OTOMOTİVDE İHRACAT 35 MİLYAR DOLAR'

2002'de Türkiye'de otomotiv üretiminin 346 bin 565 olduğunu ve geçen yıl bu sayının 4,5 kat artışla 1 milyon 468 bin 393'e ulaştığını söyleyen Bakan Bolat, "Böylece Avrupa'da 4'üncü sıraya yükselmiş olduk. İhracat da önemli. İhracatta da 2002 yılında 257 bin 775 araç ihracatı yaptık, 4 katı bir artışla 2023'te 1 milyon 18 bin 247 motorlu araç ihracatı gerçekleştirdik. Yan sanayi, yedek parça satışlarıyla beraber 35 milyar dolar otomotiv sektöründen elde ettiğimiz ihracat dövizi oldu. Yerli otomobilin satışları da 2002'de yılda 35 bin 601 idi. Bu da 2023'te 311 bin 352'ye yükseldi. Elektrikli yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının ocak-eylülünde 5 bin 604 satış gerçekleştirirken, 2024'ün ocak-eylül döneminde 17 bin 49 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar daha yukarılara çıkacak" diye konuştu.

'649 İŞLETMEYE 397,5 MİLYON TL CEZA UYGULADIK'

Bakan Bolat, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele etmek için yürürlüğe konulan birçok düzenleme olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, 6 ay-6 bin kilometre olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik ve bu düzenlemeye aykırı satışları noterlikler nezdinde engelledik. Söz konusu kısıtlamanın kapsamına motosikletleri de dahil ettik ve uygulamanın süresini 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzattık. Yine, ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik getirilen kısıtlamanın uygulama süresini, piyasa üzerindeki olumlu etkisini de göz önünde bulundurarak 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzattık. Bir başka düzenlememiz ile otomobil yetkili bayilerinin, satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuar almaya veya takasa zorlama gibi vatandaşlarımızın taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasını yasakladık. Otomotiv sektörüne yönelik getirdiğimiz 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması, ilan kısıtlaması, otomotiv stokçuluğu ve yetki belgesiz faaliyette bulunmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında, 2023 yılı Haziran ayından bugüne 649 işletmeye yaklaşık 397,5 milyon TL idari para cezası uyguladık" ifadelerini kullandı.

MASFED Başkanı Aydın Erkoç ise, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Bakan Bolat, MASFED Başkanı Aydın Erkoç ve sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.