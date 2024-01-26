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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatta yükselme trendi devam ediyor

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, takip ettikleri günlük ve saatlik verilere göre ihracatta yıla iyi başladıklarını belirterek, "Hem dış ticaret açığımızın azalma hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, takip ettikleri günlük ve saatlik verilere göre ihracatta yıla iyi başladıklarını belirterek, "Hem dış ticaret açığımızın azalma hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi devam ediyor." dedi.

Bolat, Dünya Gümrük Günü kapsamında Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen " Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı Proje Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Gümrük Örgütünün (DGÖ), dünya ticaretinin yüzde 98'ini kapsadığını söyleyen Bolat, Örgütün dünya çapında ticaretin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için çalıştığını ifade etti.

Bolat, geçen yılın tüm dünya ülkeleri açısından ekonomik zorluklarla geçtiğine işaret ederek, "Ülkemizde ise 2023 yılı 6 Şubat'ta yaşadığımız ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dolayı ayrıca zorluklar ve acılarla dolu geçti." diye konuştu.

Uluslararası ticaret akışının sorunsuz şekilde sağlanması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bolat, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ile bunun doğurduğu sıkıntılarla karşılaşmasına karşın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bolat, geçen yıl dünya ekonomisindeki durgunluk ve dünya ticaretindeki gerilemeye karşın Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda bu yıl mal ihracat hedefini 267 milyar dolar, hizmetler ihracatı hedefini 110 milyar dolar olarak belirledik. Önümüzde toplamda 377 milyar dolarlık bir hedef var. Takip ettiğimiz günlük ve saatlik verilere göre ihracatta yıla iyi başladık, geçen yıla göre iyiyiz. İthalatta ağustostan bu yana süregelen artış hızının bir önceki yılın aynı ayına göre gerileme süreci ocakta da devam etmektedir. Böylece hem dış ticaret açığımızın azalma hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi devam ediyor."

Türkiye'nin ticaretinin büyüyeceğini ve Türkiye Yüzyılı'nın ihracat yüzyılı olacağını belirten Bolat, bunun için tüm paydaşlarla etkin koordinasyon ve yoğun işbirliğinin önemli olduğuna işaret etti.

Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için gümrüklerde dijitalleşmeden faydalandıklarını, işlemleri kolaylaştırıp mevzuatı basitleştirdiklerini ve fiziki altyapıyı modernize ettiklerini anlattı. Bu kapsamda bu yıl Ağrı Gürbulak ve Şanlıurfa Ceylanpınar gümrük kapılarını açacaklarını dile getiren Bolat, diğer gümrük kapılarında da fiziki altyapı ve otomasyon iyileştirmelerinin devam edeceğini söyledi.

Gümrük kapılarında gerçekleştirilen işlem sayılarına değinen Bolat, 2002'de 2,5 milyon beyanname kapsamında 106 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirildiğini, bu tutarın 2023'te 575 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, ticaret erbabının gümrük hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşması için 2002'de 136 olan gümrük müdürlüğü sayısını 170'e çıkardıklarını, büyüyen Türkiye ile gümrük idarelerinin de büyüdüğünü belirtti.

"5,6 milyar liralık kamu zararının önüne geçtik"

Diğer kamu otoriteleriyle işbirliği yaparak ülkeyi ekonomik yönden zarara uğratacak ve ekonomik istikrarı bozacak her türlü faaliyetle kararlılıkla mücadele ettiklerini söyleyen Bolat, bu süreçte gümrüklerin elektronik altyapısını sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

Bakan Bolat, kaçakçılıkla mücadele verilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 2023 yılı sonu itibarıyla Gümrük Muhafaza birimleri tarafından yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1302 araç, yaklaşık 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 1 milyon 886 bin adedi tıbbi ilaç olmak üzere 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalaması gerçekleştirildi. 2023'te hız kesmeden devam eden bu çalışmaların sonucunda 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalaması yaptık. Teftişlerimiz ve kontrollerimiz sayesinde 5,6 milyar liralık kamu zararının önüne geçtik. Gümrük ve dış ticaret hizmetlerimizin güvenli şekilde yapıldığı dünyanın sayılı merkezlerinden biri olma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz."

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak, mal ve hizmet ihracatının artırılması, ülkenin ticari diplomasi alanında etkinliğinin güçlendirilmesi, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi, fahiş fiyat ile stokçulukla mücadele edilmesi gibi temalarda "Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı Proje Yarışması"nı düzenlediklerini söyleyen Bolat, yarışma kapsamında Ticaret Bakanlığı ve özel sektör temsilcileri arasından seçilen 17 kişinin DGÖ Liyakat Sertifikası ile ödüllendirileceğini ifade etti. Bolat, kazanan adayları tebrik ederken, "Ödül alsın ya da almasın tüm katılımcı arkadaşlarımıza gösterdikleri gayret, çaba, öz güven ve fikirleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ekonomik kalkınma yolunda daha ileriye taşıyacak çalışmalarda emeği geçen çok kıymetli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, başarılarının devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bolat, konuşmasının ardından yarışmada birinci olanlara liyakat sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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