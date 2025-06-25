Ticaret Bakanı: Türkiye İhracatta Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 22 yılda, dolar bazında milli gelirini 6 kat, ihracatını ise 7,5 kat artıran Türkiye'miz istikrar, kalkınma ve büyüme yolculuğunu azimle sürdürmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bölgemizde son 10 günde İsrail-İran çatışması başta olmak üzere yaşanan savaş ve gerilimlere rağmen, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli liderliğinde yoluna güçlenerek devam etmektedir. Son 22 yılda, dolar bazında milli gelirini 6 kat, ihracatını ise 7,5 kat artıran Türkiye'miz; istikrar, kalkınma ve büyüme yolculuğunu azimle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA