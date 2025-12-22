Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nu değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan 110 maddelik eylem planı ile ticaretten sanayiye, yatırımdan müteahhitliğe, ulaştırmadan enerjiye kadar birçok alanda somut çıktılar hedefleyen yol haritası sayesinde, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Azerbaycan arasında imzalanan 110 maddelik eylem planı ile ticaretten sanayiye, yatırımdan müteahhitliğe, ulaştırmadan enerjiye kadar birçok alanda somut çıktılar hedefleyen yol haritası sayesinde, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un eş başkanlığında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un da katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'nı Bakü'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

KEK Toplantısı kapsamında, "tek millet, iki devlet" şiarıyla, iki kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejik adımları ele aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İmzalanan 110 maddelik Eylem Planı ile ticaretten sanayiye, yatırımdan müteahhitliğe, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda somut çıktılar hedefleyen, Türkiye-Azerbaycan ikili ticari ve ekonomik yol haritasını ortaya koyduk. Bu güçlü ivmeyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Alınan kararların ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title