Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Afrika Kıtası'ndaki ülkeler arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 37 milyar doları aştığını belirterek, "Bu yıl da inşallah 40 milyar dolara ulaşacaktır." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında "Bakanlar Oturumu" gerçekleştirildi.

Oturumun açılışında konuşan Bakan Bolat, iki gün boyunca, küresel ekonomik belirsizliklerde yol almayı ve Türkiye-Afrika ortaklığının güçlendirilmesini ele alacaklarını söyledi.

Gıda güvenliği, altyapı finansmanı, teknoloji ve dijital imalat, sağlık, tekstil ve değer zincirleri, enerji ve madencilik ile lojistik sektörleri başta olmak üzere çok sayıda potansiyel işbirliği alanlarını ele alacaklarını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede 'Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nu küresel ekonomik belirsizliklerin ve siyasi gerilimlerin çok yoğun bir biçimde yaşandığı, korumacı ticaret uygulamalarının ve ticaret savaşlarının artan bir tempoda kaydedildiği ve kural bazlı çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin önemli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ve Afrika ülkelerinin kendi aralarındaki stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi açısından çok kıymetli bir zemin oluşturmaktadır ve kritik bir rol üstlenmektedir."

"(Afrika ile ilgili) Politikalarımızı daha güçlü uygulamaya devam edeceğiz"

Bakan Ömer Bolat, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğini ileri seviyelere taşımak için çok önemli bir fırsat olan bu iki günlük zirve ve forum çalışmalarının kapanışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin 2003'te Afrika stratejisi başlattığını anımsatan Bolat, "Bu doğrultuda bütün Afrika Kıtası'ndaki ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkiler alanında ve her alanda ilişkilerimizi derinlemesine ve stratejik olarak geliştirmekten ve iki taraf açısından da adil, eşit ve kazan kazan temelinde geliştirmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve bu politikalarımızı daha da güçlü şekilde uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye-Afrika dış ticaret hacmi bu yıl 40 milyar dolara ulaşacak"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Afrika Kıtası'ndaki ülkeler arasındaki toplam ticaretin 2003 yılında 5,4 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"(Bu rakam) Geçen yıl 37 milyar doları aşmış, bu yıl da inşallah 40 milyar dolara ulaşacaktır. 7 kattan fazla gelişme sağlanmıştır. Bunun yanında Türk yatırımcıların tüm Afrika coğrafyasındaki sanayi, tarım ve hizmetler sektöründeki yatırımları 15 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binlerce Afrikalı kardeşlerimizin iş ve AŞ bulmasında ve Afrika ülkelerinin gelişmesinde çok önemli katkılar yapmaktadır. Bunun yanında Türk müteahhitlerinin de Afrika ülkelerinin kalkınma projelerinde bugüne kadar 2 bin 43 projede görev almaları ve yaklaşık 100 milyar dolara yakın inşaat işlerini tamamlamaları da Afrika'nın gelişmesine çok önemli katkı yapmıştır."

Bolat, THY'nin Afrika'da 40'tan fazla ülkede 62 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini ve Afrika ülkelerini İstanbul üzerinden bütün dünyaya bağladığını dile getirdi.

"Binlerce B2B görüşmeleri planlandı"

Bakan Bolat, Türk Kalkınma Ajansı ile diğer Türk yardım kuruluşlarının ve STK'lerin Afrika Kıtası'nda birçok ülkede önemli kültürel, sosyal ve insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah iki gün boyunca bütün konuları derinlemesine ele alacağız. B2B görüşmeleri yapılacak, binlerce B2B görüşmeleri planlandı. Afrika ülkelerinden 3 bine yakın iş insanı zirveye katılmak için kayıt yaptırıp buraya geldi. Yine binlerce Türk iş insanı burada olacak, Afrikalı meslektaşları ile görüşecek. 7'den fazla önemli konularda paneller var. 6 tane Türk bakan arkadaşım bugün ve yarın burada panellere katılacak ve sizlerle ikili iş görüşmelerine hazırlar. Bunun yanında bazı ülkelerin iş forumları yapılacak ve bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, 'Afrika'da Aile ve Kadının Güçlendirilmesi ve Liderlik' başlıklı foruma hitap edecek. Yarın da öğleden sonra Cumhurbaşkanımız Afrikalı liderlere ve değerli katılımcılara ülkemizin görüşlerini final konuşmasıyla aktaracak."

Bolat, davetlerine icabet ederek Türkiye'ye geldikleri için katılımcı bakanlara ve üst düzey yetkililere teşekkür etti.

Bakanlar Oturumu, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.