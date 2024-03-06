Ticaret Bakanı: Tekstil ve hammadde ihracatında artış var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition Fuarı'nın açılışında, tekstil ve hazır giyimin bu topraklardaki ilk sanayi sektörü olduğunu ifade etti.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında ciddi bir iyileşmenin sinyallerinin alındığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekstil ve hammadde ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış var. İhracatımız 1 milyar 587 milyon dolar oldu ve inşallah 2023 yılındaki 9 milyar 456 milyon dolar seviyesini aşacağız. Konfeksiyon sektöründe azalma trendi de minimuma doğru yaklaştı. Yüzde 4,5'ti. Onlar da ilkbahardan itibaren inşallah baharı görmeye başlayacak ve Avrupa'daki, Amerika'daki talebin de artışıyla beraber konfeksiyonda da rakamları iyileştireceğiz. 2023'te tekstil ve konfeksiyon yaklaşık 33 milyar dolar ihracat yaptılar. Allah sizlerden razı olsun. Bu başarıdan dolayı hükümetimiz adına sizi tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlar biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların yanındayız. Bütçemizin yüzde 60'ını size tahsis ediyoruz."

İhracatçılara sağlanan destekler

Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünün "Yeşil Mutabakat"a uyumunun öneminden bahsederek, Avrupa Birliğine ihracat yaparken dezavantajlı duruma düşülmemesi için yeşil dönüşüme uyumun çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuda verdikleri destekleri anlatan Bolat, kısa süre önce hayata geçirilen Yeşil Mutabakat'a Uyum Projesi Desteği kapsamında şirketlerce alınan danışmanlık hizmeti giderlerinin 10 milyon liraya kadar Ticaret Bakanlığı tarafından destekleneceğini anlattı.

Bolat, ihracatçılara yönelik kurumlar vergisinde sağlanan avantajlardan ve Türk Eximbank tarafından verilen finansmandan bahsederek, "Eximbank'ın sermayesi 9 ay içinde üçüncü defa artırıldı. Turquality tanıtım projesi desteğinde yaptığımız değişikliklerle tekstil ve hazır giyim ihracatçılarına tanıtım ve marka desteği vereceğiz. Tekstilin merkezi olan deprem bölgesindeki illerimiz için Turquality destek programlarını bir yıl daha uzattık." diye konuştu.

"Türkiye, 2023 yılında 1 trilyon 119 milyar dolar milli gelire ulaştı"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin tekstil, hazır giyim ve diğer ilgili sektörlerde üretim ve tedarik üssü olmaya devam ettiğini söyledi.

Kovid-19'un tedarik zincirinin önemini ortaya çıkardığını dile getiren Bolat, "(Salgın) Türkiye'nin 2-3 günde tedarik, lojistik yapan ve çok kaliteli ürünler satabilen bir ülke olduğunu gösterdi ve ihracatımıza büyük bir destek ve motivasyon sağlamış oldu." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin yüzde 4,5 büyümeyle 2023'ü Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında dördüncü sırada kapattığını kaydederek, Cumhuriyet tarihinde 1 trilyon dolar eşiğinin ilk kez aşıldığını ve 1 trilyon 119 milyar dolarlık milli gelire ulaşıldığını anlattı.

Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 13 bin 110 dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, "Tabii bazıları, seçim de var ya, sürekli kriz edebiyatı, felaket tellallığı yapmaya çalışıyor. İmalat Satın Alma Müdürleri göstergesine göre PMI, şubat ayında 50,2'ye yükseldi. Biliyorsunuz 50 dengedir. 50'nin üstüne çıkınca imalat sanayi gaza basmaya başlamış demektir." ifadelerini kullandı.

Bu göstergenin 8 ay sonra ilk defa 50'nin üstüne çıktığına işaret eden Bolat, şubatta imalat sanayisi kapasite kullanma oranının yüzde 77 olduğunu açıkladı.

Bolat, "Zaten yüzde 78, yüzde 79'u görmek hemen hemen çok zor. Yeni yatırımlar gerektiriyor. Yani imalat sanayisi çalışıyor. Sanayi üretimi aralık ayında 5 aydan sonra ilk defa bir önceki aya göre büyük bir artış gösterdi. Yüzde 2,4 arttı. Yıllık bazda da yüzde 1,6 arttı." diye konuştu.

Bolat, istihdamın 2023 yılında 913 bin kişi arttığını ve 32 milyon 100 bin kişiye ulaştığını belirterek, işsizlik oranının aralıkta yüzde 8,8'e gerilediğini söyledi.

Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 15,5'e gerilediğini, istihdam oranının yine bir rekor oran olan yüzde 53,1'e yükseldiğini dile getiren Bolat, "255,8 milyar dolar mal ihracatıyla yılı kapamıştık." dedi.

Bolat, ithalatta gerileme sağlamayı başardıklarını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75'e yükseldiğini, dış ticaret açığında iki ayda 13,5 milyar dolar tasarruf sağladıklarını, mayısta 122,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının şubatta 93 milyar dolara gerilediğini kaydederek, 9 ayda 29 milyar dolar gerileme sağladıklarını söyledi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin dövize ihtiyacının azaldığını, dış ticaret açığının ve cari işlemler açığını kapatarak bunu başardıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından açılış kurdelesinin kesildiği törene İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile çok sayıda davetli katıldı.