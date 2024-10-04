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Ticaret Bakanı Bolat: Tekstil Sektöründe İhracat Hedefimiz Yüzde 5

Ticaret Bakanı Bolat: Tekstil Sektöründe İhracat Hedefimiz Yüzde 5
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünün önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin dünya tekstil ihracatından aldığı payı artırmak istediklerini söyledi. Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği'ni ziyaret eden Bolat, sektördeki beklentileri öğrenmek için istişarelerin süreceğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyada tekstilde 4'üncü sıradayız, konfeksiyonda ise 6'ncı sıradayız. Tedarikçi ve ihracatçı bir ülkeyiz. Bu rakamları daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği'ni (OTİAD) ziyaret etti. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, "Üretim, ihracat, ithalat boyutunda ortaya çıkan konularda sektör temsilcileriyle istişarelerimiz sürecek. Dünyada tekstilde 4'üncü sıradayız, konfeksiyonda ise 6'ıncı sıradayız. Tedarikçi bir ülkeyiz. Bu rakamları daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" dedi.

Osmanbey piyasasının tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir merkez olduğunu belirten Bakan Bolat, "Osmanbey tekstil piyasası markalı ürünlerin geliştirildiği, ihracat yapıldığı moda ve tasarım merkezi haline geldi. Bu şekilde iş yapan arkadaşlarımızı ziyaret ederek beklentileri öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

"Tekstil ve giyim sektörünün yatırım, istihdam ve döviz getirisi açısından büyük önemi var"

Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyada 4'üncü sırada olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, "Dünyada tekstilde 4'üncü sıradayız, konfeksiyonda ise 6'ıncı sıradayız. Tedarikçi ve ihracatçı bir ülkeyiz. Bu rakamları daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Türkiye olarak tekstil ve giyim sektöründe dünya ihracatından yüzde 3,5 pay alıyoruz. 875 milyar dolarlık dünya tekstil ve konfeksiyon ihracatında 33 milyar dolarlık ihracatımız ile yüzde 3,5 pay alıyoruz. Dünya ihracatından aldığımız payı yüzde 5'e çıkarma arzusundayız. Tekstil ve giyim sektörünün yatırım, istihdam döviz getirisi açısından büyük önemi vardır" dedi.

Pandemi dönemine vurgu yapan Bakan Bolat, "Pandemi döneminde dünya ekonomisinde başlayan çalkantılı süreçte AB'yi kasıp kavuran durgunluk süreci tekstil giyim sektörünü de olumsuz etkiledi. Bizim tekstil ve konfeksiyon sektörümüz ise büyük entegre bir sektör haline geldi. Bugün sektörümüzü daha da güçlendirmek için hükümetimiz ve bakanlığımız olarak çalışıyoruz. Üretim, ihracat, ithalat boyutunda ortaya çıkan konularda sektör temsilcileriyle istişarelerimiz sürecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracat Ekonomi Finans Dünya

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