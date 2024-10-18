Ticaret Bakanı Bolat, TDT Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda imzaladığımız bildiri ile üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı güçlendirecek adımları attık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13'üncü Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, burada, TDT 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı marjında toplantıya ev sahipliği yapan Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, "TDT 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda imzaladığımız bildiri ile üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı güçlendirecek adımları attık. Bu kapsamda, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) müzakerelerini tamamladığımızı, Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması için çalışmalara devam edeceğimizi, Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi Eylem Planını ve Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık. Aldığımız kararları hayata geçirerek gücümüze güç katacağız" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımları artırmak"

Türkiye olarak, en büyük yatırımcı ülkelerden biri oldukları Kırgızistan ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye büyük bir önem verdiklerini de kaydeden Bolat, "Bu kapsamda en öncelikli hedefimiz ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımları artırmak ve iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmektir. Bişkek'te düzenlediğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerken, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını devralacak olan kardeş ülkemiz Kırgızistan ile birlikte teşkilatımızın yapısını daha da güçlendirebileceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİŞKEK