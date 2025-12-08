Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutlayarak, ikili ekonomik ilişkilerin güçlenmesi ve bölge ticaretinin canlanması için yapıcı işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'ne ilişkin, "İkili ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesi, bölge ticaretinin canlanması ve ortak refahın artması için yapıcı işbirliğini sürdürmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliği ve halkının güvenliğini önceleyen tüm süreçleri desteklemeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın ve ortak kalkınmanın ancak dayanışma ve karşılıklı anlayışla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bakanlık olarak, ikili ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesi, bölge ticaretinin canlanması ve ortak refahın artması için yapıcı işbirliğini sürdürmeye kararlıyız. Bu anlamlı günde, kardeş Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yeniden kutluyor, barışın ve huzurun hakim olduğu müreffeh bir gelecek temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title