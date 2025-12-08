Ticaret Bakanı Bolat, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'ne ilişkin, "İkili ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesi, bölge ticaretinin canlanması ve ortak refahın artması için yapıcı işbirliğini sürdürmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliği ve halkının güvenliğini önceleyen tüm süreçleri desteklemeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın ve ortak kalkınmanın ancak dayanışma ve karşılıklı anlayışla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bakanlık olarak, ikili ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesi, bölge ticaretinin canlanması ve ortak refahın artması için yapıcı işbirliğini sürdürmeye kararlıyız. Bu anlamlı günde, kardeş Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yeniden kutluyor, barışın ve huzurun hakim olduğu müreffeh bir gelecek temenni ediyorum."