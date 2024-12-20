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Ticaret Bakanı Bolat'tan Suriye ile Ekonomik Birleşme Vurgusu

Ticaret Bakanı Bolat'tan Suriye ile Ekonomik Birleşme Vurgusu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te gümrük laboratuvarının açılışında Suriye ile ticaretin yeniden hızlanacağını belirterek, Türkiye ile Suriye arasında ekonomik bütünleşmenin sağlanacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de ticaret, yatırım ve imarın yeniden hızlanacağını belirterek, "Bu şekilde Türkiye ile Suriye ekonomik açıdan inşallah önemli bir bütünleşmeyi birlikte gerçekleştirecek." dedi.

Bakan Bolat, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Gaziantep Gümrük Laboratuvar Müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, laboratuvarın ticarette çok önemli olduğunu söyledi.

Bolat, ihracat ve ithalat işlemlerinin çok hızlı yapılması gerektiğini, bu noktada ihracatçıları sevkiyatta, ithalatçıyı tedarikte daha fazla geciktirmemek adına laboratuvar sonuçlarına çok ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak ülke genelinde 158 faal gümrükle hizmet verdiklerinin altını çizen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'te de 5 faal gümrüğümüz bulunmakta. Gaziantep dış ticarette fazla veren bir ilimiz. İlk 11 ay itibarıyla 9,4 milyar dolar net ihracat, 6,2 milyar dolar da ithalat yapan değerli bir ilimiz. 15,5 milyar dolarlık dış ticareti var, yıl sonuna kadar 16,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz."

Laboratuvarın 4 bin 432 metrekare kapalı alanı bulunduğunu ifade den Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne (GAİB) laboratuvarın yapımında sağladığı finansman desteği, OSB'ye de arsa tahsisi nedeniyle teşekkür etti.

Ülke genelinde 212 metotta akredite edilen 8 gümrük laboratuvarının bulunduğunu hatırlatan Bolat, Gaziantep Laboratuvar Müdürlüğü'nde akredite işlemlerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını belirtti.

Laboratuvarın bölge ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyen Bakan Bolat, şunları aktardı:

"Suriye'de 8 Aralık devrimiyle beraber yeni bir süreç başladı. İki ülke arasında 2011-2024 yıllarında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat-ithalat işlemleri bazındaki ticaret, bundan sonra yakın zamanda çok daha hızlanacak. Suriye'de ticaret, yatırım, imar yeniden hızlanacak ve bu şekilde Türkiye ile Suriye ekonomik açıdan inşallah önemli bir bütünleşmeyi birlikte gerçekleştirecek. Zaten Gaziantep'in kardeş şehri Halep, Hatay'ın İdlib. Bütün Suriye bizim için kardeş ülke konumunda."

Bakan Bolat, kurdele kesilmesinin ardından laboratuvarda incelemede bulundu.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, GAİB Başkanı Fikret Kileci ile sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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