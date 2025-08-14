Ticaret Bakanı Bolat'tan Pakistan ile İşbirliği Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile üretimden ihracata, yatırım ve ticaretten lojistik, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüme kadar birçok alanda kurdukları işbirliği ağlarını daha da genişletmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Bolat, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Türkiye-Pakistan kardeşliğinin, iki ülke hedeflerini aynı istikamette buluşturduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Üretim, ihracat, yatırım ve ticaret, lojistik, enerji, tarım, sanayi ve teknoloji ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında kurduğumuz işbirliği ağlarını daha da genişletmekte kararlıyız. İş dünyalarımız arasındaki temasları derinleştirerek katma değeri yüksek projeleri hayata geçirecek, karşılıklı yatırımları ve pazar çeşitliliğimizi artıracağız. Pakistan halkına huzur, esenlik ve bereket diliyorum. Birlik ve kardeşliğin bereketiyle, omuz omuza daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz."