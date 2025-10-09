Ticaret Bakanı Bolat'tan İnovasyon ve İhracat Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "22 yılda ihracatımızın kilogram başına fiyatını 50 sentten 1,5 doların üzerine çıkarmayı başardık. İnovasyonla, yapay zekayla, Ar-Ge faaliyetleriyle katma değerimizi iki katına çıkarmış olursak ihracatımız da değer bazında 2 katına çıkabilir. Bizim için katma değeri artıran bütün faaliyetler bizim için çok kıymetli" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası açılış programında konuştu. Bolat, ihracatta kilogram başına düşen değerin 1,5 doların üzerine çıktığını belirterek, "İnovasyonla, yapay zekayla, Ar-Ge faaliyetleriyle katma değerimizi iki katına çıkarmış olursak ihracatımız da değer bazında iki katına çıkabilir. Bizim için katma değeri artıran bütün faaliyetler kıymetli. Yüksek katma değerli, ihracat odaklı büyüme hedefimizi gerçekleştirmede yenilikçi yaklaşımları özümseyerek, tüm paydaşlarımızla omuz omuza çalışarak ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma temelli teşviklerin bu hedef doğrultusunda organize edildiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisindeki büyümeye ilişkin bilgi paylaşan Bakan Bolat, "238 milyar dolar milli geliri olan Türkiye'den 1 buçuk trilyon dolarlık milli gelire ulaştık. Burada özel sektörümüzün de doğru politikalarla ekonomik reformlara uyum sağlayarak kaydettiği büyük gelişmelerin rolü var. İhracata dayalı büyüme modelimiz ile 36 milyar dolar ihracattan 270 milyar dolar mal ihracatına ulaştık. Hizmet ihracatında da 14 milyar dolardan 121 milyar dolar ihracata doğru yol alıyoruz. Bu yıl 390 milyar dolar yıllık hedefi başarıyla aşacağız. 630 milyar dolarlık dış ticaret milli gelirimizin yüzde 40'ını oluşturuyor. 19 milyonluk istihdam sayımız 32 milyon 828 bine yükselerek büyük aşama kaydetti. İşsizlik oranımız son 27 aydır tek haneli rakamlarda. Ticaret Bakanlığı olarak ihracat kırmızı çizgimiz" şeklinde konuştu.

"İhracatta kilogram başına değer 1,5 doların üzerine çıktı"

İhracattaki hedefin katma değerli ihracatı artırmak olduğunu vurgulayan Bolat, "Katma değerin artırılması, o ürünün veya hizmetin içindeki markalaşma, Ar-Ge, inovasyon ve yapay zeka katkılarının artırılmasıyla mümkündür. 22 yılda ihracatımızın kilogram başına fiyatını 50 sentten 1,5 doların üzerine çıkarmayı başardık. İnovasyonla, yapay zekayla, Ar-Ge faaliyetleriyle katma değerimizi iki katına çıkarmış olursak ihracatımız da değer bazında 2 katına çıkabilir. Bizim için katma değeri artıran bütün faaliyetler bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"İnovasyon, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün motorudur"

Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün önemine de değinen Bakan Bolat, "İhracata yönelik desteklerimizi Ar-Ge, tasarım, markalaşma, inovasyon temelli olarak organize ediyoruz. Bakanlık olarak yeşil dönüşüme uyum sağlama noktasında destek programımızı 2024 yılı başında devreye aldık. Firmaların yeşil dönüşüme uyum noktasında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yüzde 50'sini bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Dijital dönüşüm çalışmalarında yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi araçlarla da verimliliği artırmaya çalışıyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm bir zorunluluktur, inovasyon ise bu dönüşümün motorudur" diye konuştu.

Hizmet ihracatına yönelik desteklerden bahseden Bolat, "Ülkemizi her alanda olduğu gibi, hizmet ticareti alanında da daha ileriye taşıma gayreti içerisindeyiz. Hizmet ihracatında Türk ihracatçı firmalarımızın küresel boyutta markalaşmalarını, unicornlar oluşturmalarını desteklemek üzere kurgulanan TURQUALITY ve Marka Destek Programımız kapsamında, bugün 121 markamızı destekliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin; birçok yüksek teknoloji hizmet sunumu gerçekleştiren firmamıza yönelik destek bütçemizi de büyüterek 2025 yılında 7,3 milyar liraya çıkardık" dedi.

"Ar-Ge'ye 2024'te 178 milyar 580 milyon TL kaynak ayrıldı"

Ar-Ge harcamalarındaki artışa da dikkat çeken Bolat, "Ar-Ge harcamalarında çok önemli bir seviyeye ulaştık. 2024 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için tam 178 milyar 580 milyon liralık kaynak ayrıldı. Böylece 2024 yılında merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının bütçe içerisindeki oranı yüzde 1,51'e yükseldi" açıklamasında bulundu.