Ticaret Bakanı Bolat, "Pakistan Savunma Günü" resepsiyonunda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl yürürlüğe giren Ticaret Anlaşması'nın, Pakistan ile ticarete ivme kazandıracağını belirterek "Bu anlaşmadan sonra ekonomilerimiz arasında daha fazla entegrasyon bekliyoruz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl yürürlüğe giren Ticaret Anlaşması'nın, Pakistan ile ticarete ivme kazandıracağını belirterek "Bu anlaşmadan sonra ekonomilerimiz arasında daha fazla entegrasyon bekliyoruz. Şu anda önde gelen Türk şirketleri, Pakistan'da başarıyla faaliyet gösteriyor." dedi.

Bakan Polat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, "Pakistan Savunma Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Pakistan Savunma Günü'nü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bolat, Pakistan'ın Savunma Günü'nde, cesaret ve kararlılıkla kendi uluslarını savunan cesur insanların yaptığı fedakarlıkların anıldığını söyledi.

Türkiye ve Pakistan'ın benzersiz ve kalıcı bir kardeşlik bağına sahip olduğuna işaret eden Bolat, "Bu bağ, diplomasinin ötesine uzanıyor. Kökleri ortak değerlere, ortak hedeflere ve birbirlerinin tarihine ve kültürüne dair derin bir anlayışa dayanıyor. Dostluğumuz zamana direndi ve her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Pakistanlı kardeşlerimizin milli mücadelemizde verdikleri desteği her zaman hatırlayacağız. İnanıyorum ki mücadelelerimizde omuz omuza olmasaydık hiçbirimiz bağımsız milletler olarak var olamazdık." diye konuştu.

"2021 yılından bu yana ticaret hacmi 1 milyar dolar seviyesini aştı"

Bolat, Türkiye ve Pakistan'ın, her zaman güvenilir müttefikler olduğunu ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için çok sayıda uluslararası platformda bir arada durduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgede barış ve istikrara yönelik ortak taahhüdümüz, ticaret ve ekonomi, terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve insani yardım dahil olmak üzere, çeşitli cephelerde yakın iş birliğine yol açmıştır. Bugün ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğinin mevcut durumundan gurur duyuyoruz. Yıllar geçtikçe ticari ilişkilerimiz gelişti. 2021 yılından bu yana ticaret hacmimiz 1 milyar dolar seviyesini aştı. Bu yıl yürürlüğe giren Ticaret Anlaşması, ticaretimize ivme kazandıracak. Ayrıca bu anlaşmadan sonra ekonomilerimiz arasında daha fazla entegrasyon bekliyoruz. Şu anda önde gelen Türk şirketleri, Pakistan'da başarıyla faaliyet gösteriyor."

"Türkiye ve Pakistan, savunma kapasitesini geliştirmek için el ele çalışıyor"

Savunma sanayisi işbirliklerinin, en önemli işbirliği alanlarından biri olduğunu belirten Bolat, Türkiye ve Pakistan'ın savunma kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmek için el ele çalıştığını söyledi.

MİLGEM projesinin 4. gemisinin geçen ay teslim edildiğini hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Pakistan'ın Süper Mushshak eğitim uçakları da Türk havacılık alanına teslim edildi. Devam eden ve ileriye dönük daha birçok projemiz var. Bu ortaklık, uluslarımızın güvenlik çıkarlarını korumaya yönelik karşılıklı güvenimizi ve kararlılığımızı yansıtıyor. Birlikte ortak tarihimizi onurlandırıyor, başarılarımızı kutluyor ve daha da yakın işbirliği ve refahın damgasını vurduğu bir geleceği sabırsızlıkla bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan'a ve buradaki konuklara, Ulusal Savunma Günü dolayısıyla en içten tebriklerini ve selamlarını iletmek istiyorum. Milletlerimiz gerçek kardeşler ve müttefikler olarak yan yana durmaya devam etsinler."