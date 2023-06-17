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Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, "İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, "İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi verdi.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'nda sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerini dinlediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde istişarenin önemine dikkati çekerek, iş dünyamızla mutlak bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Ömer Bolat Ekonomi Ekonomi Haberler

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