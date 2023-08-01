Ticaret Bakanı Bolat, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Saleh ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Mısır heyetleri olarak gelecek 5 yıl içinde karşılıklı ticarette yol haritası oluşturduklarını ifade ederek, "Bu çerçevede karşılıklı ticaret için 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Mısır heyetleri olarak gelecek 5 yıl içinde karşılıklı ticarette yol haritası oluşturduklarını ifade ederek, "Bu çerçevede karşılıklı ticaret için 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik." dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığında, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh ve beraberindeki iş dünyası temsilcilerini ağırladı.

Bolat, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve Mısır arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, Afrika kıtasında Mısır'ın Türkiye'nin bir numaralı ticaret partneri olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolara yakın olduğunu aktaran Bolat, iki ülkenin ekonomik büyüklüğünün de toplamda 1 trilyon doları aştığını kaydetti.

Bolat, ekonomik güç ve ticari üs anlamında iki ülkenin de bölgesinde önemli bir güç merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkelerimiz arasında 2007 yılında yürürlüğe girdi. Bugüne kadar aksamadan devam etti. 2007'de karşılıklı ticaretimiz 1,6 milyar dolardı. 15 yıl sonra neredeyse 10 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bugünkü görüşmede iki ülkenin heyetleri olarak önümüzdeki 5 yıl içinde karşılıklı ticaretimizde bir yol haritası oluşturduk. Bu çerçevede karşılıklı ticaret için 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu rakama daha kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz."

Bolat, STA'nın ortak komitesinin teknik düzeydeki konuları ele almak üzere en kısa sürede Ankara'da toplantı yapacağını söyledi.

"Türk iş insanları Mısır'ı terk etmedi"

Bolat, Türk iş insanı ve sanayicilerinin Mısır'ı en zor dönemlerinde dahi terk etmediğini vurguladı.

Mısır'daki Türk yatırımlarının 2 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildiren Bolat, bu durumun Türk iş insanının Mısır'ın nitelikli iş gücüne ve üretim kabiliyetine duyduğu güveni gösterdiğini kaydetti.

Gelecek dönemde yatırımların sektörel çeşitlendirmesinin başarılması için de çalışacaklarını bildiren Bolat, iki ülke arasındaki "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması" ile "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması"nın yürürlükte olmasının, karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirebilmek adına olumlu olduğunu söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının Mısır'da bugüne kadar 1,2 milyar dolar tutarında 27 proje üstlendiğini ifade eden Bolat, "Mısır'ın devam etmekte olan bazı mega projeleri de dahil olmak üzere, Türk müteahhitlerimizin Mısır'ın ihtiyaç duyduğu tüm altyapı ve üstyapı projelerinde kaliteli, teknik olarak yeterli ve rekabetçi fiyatlarıyla iş yapamaya istekli olduklarını belirtmekten mutluluk duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ömer Bolat, tarihi ve kültürel yakınlığın iki ülke arasında hizmetler sektöründe de önemli iş fırsatları ortaya koyduğunu, turizm, sağlık, eğitim ve film-dizi sektörlerinin de iki ülke arasındaki karşılıklı ticarette yeni fırsatlar oluşturduğunu ifade ederek, Türk dizlerinin Mısır'da da popüler olmasından memnun olduğunu anlattı.

Bolat, Türkiye-Mısır ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin kamuoyundaki olumlu yansımalarından mutlu olduklarını vurguladı.

"İki ülke ilişkilerinin gelişmesi Akdeniz havzasındaki sorunların çözümüne katkı yapacak"

Bakan Bolat, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere tüm Akdeniz havzasındaki sorunların çözümüne büyük katkı yapacağını bildirdi.

Bu toplantıdan sonra hükümetler ve iş çevreleri olarak gayret göstereceklerini ifade eden Bolat, gelecek dönemde Mısır ve Türkiye'de iş çevrelerini bir araya getirecek çok sayıda iş forumlarının yapılacağının bilgisini verdi.

"Ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri götürmek için çalışacağız"

Mısır Arap Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh de iki ülkenin tarihi bağlarının olduğunu söyledi.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saleh, ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri götürmek için çalışacaklarını bildirdi.

Saleh, toplantıda önemli konuları ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliği, yatırım ve ticareti artıracaklarını belirterek, firmaların yaşadığı sıkıntıları gidermek, vizeleri kolaylaştırmak için Mısır hükümetinin önlem aldığını anımsattı.

"Türk iş dünyası olarak ilişkileri geliştirmek için destek vermeye hazırız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise başta devlet başkanları olarak sürece katkı veren herkese teşekkür etti.

Türk iş insanlarının Mısır'da milyar dolarlık yatırımlarının olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, Mısır'a güvenildiği için bu yatırımların yapıldığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, başta demiryolu olmak üzere ulaşım ve altyapı projelerinde yer almak istediklerini dile getirdi.

Mısır'daki Türk iş insanlarının nitelikli personel bulmada sıkıntı çektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, personele oturma izni verilmesinde kolaylık sağlanmasını istedi.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak ilişkileri geliştirmek için destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.