Ticaret Bakanı Bolat, İhracatçılara Yönelik Reeskont Kredilerinde Yeni Düzenlemeleri Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara finansmana ulaşma imkanlarını artırmak ve maliyetlerini düşürmek için reeskont kredilerinde yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Günlük reeskont kredi limiti artırıldı ve maliyetler düştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatçılarımızın finansmana ulaşma imkanlarının arttırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında reeskont kredilerinde yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. İhracatçılar için günlük reeskont kredi limiti arttırıldı. İhracat reeskont kredi maliyeti düşürüldü" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İhracatçılarımızın finansmana ulaşma imkanlarının arttırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında reeskont kredilerinde yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. İhracatçılar için günlük reeskont kredi limiti arttırıldı. İhracat reeskont kredi maliyeti düşürüldü. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana ulaşma imkanlarının genişletilmesi noktasındaki çalışmalar devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

İhracatçılar için reeskont kredilerin hacminin kademeli olarak artırıldığını vurgulayan Bolat, "Bilindiği üzere, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan biri, TCMB tarafından Türk Eximbank ve diğer bankalar aracılığı ile sunulan reeskont kredileri olup, geçtiğimiz dönemde yapılan değişiklik ile reeskont kredisi faiz oranlarının hesaplanmasında yeni bir formül belirlenmiştir. Bu sayede söz konusu kredilerin Merkez Bankası politika faizi oranının altında avantajlı oranlar ile sunulması sağlanmıştı. Nitekim, son olarak 23 Ekim 2025 tarihinde politika faizinde yapılan indirim ertesinde ihracat reeskont kredilerinin faiz maliyeti yüzde 24,89'a düşürülmüştür. Diğer taraftan, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan biri olan reeskont kredilerinin daha fazla ihracatçıya ulaşmasını teminen söz konusu kredi hacmi ihtiyaçlar doğrultusunda kademeli olarak arttırılmıştır" açıklamasında bulundu.

İhracatçıların gelişimine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bolat, "Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti önce 1,5 milyar TL'ye, daha sonra 3 milyar TL'ye, sonra ise 4 milyar TL'ye çıkartılmıştır. Son olarak, 24 Ekim 2025 tarihinde TCMB tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde söz konusu limit, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük 4,5 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Ayrıca, bu tutarın önemli bir kısmının emek yoğun sektörlere kullandırmak suretiyle bu sektörlerimizin ihracat rekabetçiliklerine katkı sağlanması önceliklerimizden biri olarak gelecektir. Bu itibarla, finansman imkanların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere, ihracatçılarımızın gelişimini desteklemeye, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak politika ve uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
