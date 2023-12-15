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Ticaret Bakanı Bolat: İhracat hedefleri açıklandı

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Ticaret Bakanı Bolat, Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında ihracatın 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması için yapılan denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL'yi aşan tutarda idari para cezası uygulandığı belirtildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 21,9 milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Bolat:  Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda gerçekleştirilen denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL'yi aşan tutarda idari para cezası uygulanmıştır.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında;  13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 Milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Orta vadeli program Haberler

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