Ticaret Bakanı Bolat: İhracat artırılarak cari açık azaltılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, makro ekonomide istikrarı ve enflasyonla mücadele ile ihracatın artırılmasını önceleyerek cari açığı azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacağını söyledi.