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Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda önemli düşüş

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda önemli düşüş
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon oranının son 4 ayda yüzde 26.5 düştüğünü belirtti. Aylık TÜFE oranı yüzde 2.97, yıllık ise yüzde 49.38 olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon oranının 4 ayda yüzde 26.5 düştüğünü belirterek, "TÜFE aylık yüzde 2.97, yılık bazda ise yüzde 49.38 olarak gerçekleşti. Son 3 yıldan bu yana ilk kez TÜFE enflasyon oranı Merkez Bankası politika faizinin altında kalmıştır" dedi.

Bakan Bolat, bir dizi temaslarda bulunmak, TEKNOFEST'e katılmak ve iş adamları ile bir araya gelmek için Adana'ya geldi. Programına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek başlayan Bakan Bolat, daha sonra AK Parti'nin düzenlediği "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bolat, TÜİK tarafından bugün enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatarak, "TÜFE aylık yüzde 2.97, yıllık bazda ise yüzde 49.38 olarak gerçekleşti. Son 3 yıldan bu yana ilk kez TÜFE enflasyon oranı Merkez Bankası politika faizinin altında kalmıştır. 4 ayda TÜFE enflasyonda yüzde 26.5 puanlık bir azalma başarılmıştır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Politika Ekonomi Finans adana

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