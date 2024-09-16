Ticaret Bakanı Bolat: Ekonomide 21 Yılda 5 Kat Büyüme Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomimizin büyümesi son 21 yılda tam 5 katı oldu. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldik. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hediye takdim edildi.

"Hem üniversitelerin hem de ekonominin gelişimi bakımından üniversite sanayi iş birliği çok önemlidir"

Bakan Bolat, geleceğin Türkiye'sinde uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi öncelikli hedefleri olduğunu söyleyerek, "Bu doğrultuda üniversitelerimizi geleceğin şekillendiği, bilginin ve kültürün yeni nesillere aktarıldığı, fikir ve düşünce yapılarının inşa edildiği stratejik kurumlar olarak görüyoruz. Eğitimin yanında Ar-Ge faaliyetleri ve üretilen bilginin ekonomiyle toplumun kullanımına sunulması temel varlık sebeplerinden birisidir. Bu nedenle günümüz dünyasında hem üniversitelerin hem de ekonominin gelişimi bakımından üniversite sanayi iş birliği çok önemli ve kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Üniversite sayıları, 2002'deki 76'dan, 2022'de 208'e yükseldi. 129'u devlet, 75'i vakıf üniversitesi, 4'ü de vakıf meslek yüksekokulları oldu. Bu dönemde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarında da çok büyük artışlar sağlandı ve yaklaşık 80 bin olan öğretim üyesi kadrosu da 200 bine yaklaştı" dedi.

"Ülkemizde bugün itibariyle 340 bin uluslararası öğrenci var"

2002 yılında, Türkiye üniversitelerinde 5 bin uluslararası yabancı öğrenci olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, "Hep gıpta ederdik; bizim öğrencilerimiz Amerika'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya gidiyor diye; ama ülkemizde de bugün itibariyle 340 bin uluslararası öğrenci var" dedi.

"Yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz"

Bakan Bolat, "Türkiye Savunma ve havacılıkta dünyada 11. sırada. İhracatımız geçen yıl 5.3 milyar dolardı, bu yıl inşallah 6.5 milyar dolara ulaşacağız ve yıllık üretimimizde 12 milyar doları aşmakta. Neden bunu söylüyorum, çünkü bakan olarak yurtdışına gittiğimde muhataplarımın ilk sözü şu oluyor. Avrasya coğrafyasında, Afrika, Orta Doğu, Asya, Balkanlar, Orta Avrupa coğrafyasında, 'Türk Savunma Sanayi ürünleri çok kaliteli, biz de sizinle iş birliği yapmak istiyoruz, sizden satın almak istiyoruz, bizimle ortak fabrika kurar mısınız' gibi övgüler şunu getiriyor. Türk sanayi ürünleri kalitelidir, güvenilir ve itibarlı ürünlerdir, anlamında büyük bir katkı yapmakta. İşte savunma sanayi ürünlerimiz SİHA'lar, İHA'lar, helikopterler, eğitim uçağı 5. nesil savaş uçağı, bunlar hep sizler gibi pırıl pırıl gençlerimizin, hocalarımızın azmi ve gayretiyle ortaya çıktı. Geçen yıl yazılımda 3.5 milyar dolar ihracat yaptık. 2028 hedefimiz 7 milyar dolar. Bu da çok önemli. Gerçekten dünyada birçok fuarlarda yazılımcılarımızın başarıyla temsil ettiğini görmekteyiz. Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi son 21 yılda tam 5 katı oldu. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldik. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz" dedi. - İSTANBUL